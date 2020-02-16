Экономика
ТАССForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.
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Футбол
Гол Федора Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл вничью с "Сельтой".
Армия и оружие
Эстония наглядно показала военную угрозу со стороны России
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Общество
У 40 американцев выявили заражение коронавирусом на Diamond Princess
Медики выявили заражение новым типом коронавируса COVID-19 у 40 американцев на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
Политика
Министр обороны ФРГ обвинила Россию в атаках на страны ЕС и нарушении целостности Украины
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в кибератаках, давлении на страны Балтии и ЕС и нарушении территориальной целостности Украины.
Единоборства
Курбан Шираев стал чемпионом Европы по вольной борьбе
Курбан Шираев из Дагестана стал чемпионом Европы по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте республиканского информагентства.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Финансы
Доллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет
Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg.
Технологии
В «Лаборатории Касперского» названы способы защиты от хакеров
Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Происшествия
На Кипре посетителей кафе обстреляли из автомата Калашникова
По его данным, было произведено 25 выстрелов из автомата Калашников, оружие было найдено утром на подземной парковке Музея моря, неподалеку от кафе.
Здоровье
Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи
Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.
Кино
Видео с Робертом Паттинсоном в костюме Бэтмена появилось в Сети
Политика
Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
Общество
Задержанный во Франции Павленский не обращался в посольство России
Задержанный во Франции художник-акционист Петр Павленский не обращался за помощью в посольство РФ в Париже, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.
Культура
Билли Айлиш выпустила песню для нового фильма о Джеймсе Бонде
Биатлон
Норвежская биатлонистка назвала дерьмом слова российской чемпионки
Экхофф в интервью телеканалу TV2 сообщила, что слова Резцовой — полная глупость, и предложила ей проверить, как обстоят дела на самом деле.
Общество
Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах
Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, как назвать мужчин, живущих в гражданском браке.
Общество
В Китае началось производство возможного лекарства от коронавируса
Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян.
Наука
Ученые из Гонконга научились добывать энергию из дождевой воды
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Футбол
Педро Роша и Витиньо выиграли Суперкубок Бразилии с «Фламенго»
«Фламенго» в матче за трофей победил «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 3:0. В составе «Фламенго» обладателями Суперкубка стали Педро Роша и Витиньо Права на Рошу до сих пор принадлежат московскому «Спартаку».
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Музыка
Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Здоровье
Кардиолог Конев: приход ранней весны в этом году может быть опасен
В Москву весна может прийти раньше, чем обычно, предупреждают синоптики. Это, как считает врачи, может негативно сказаться на здоровье.