Экономика
ТАССForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.
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Политика
МИД РФ назвал политические условия проведения «нормандского саммита»
Проведения следующего саммита в «нормандском формате» зависит от прогресса выполнения ранее достигнутых договоренностей в области политического урегулирования и безопасности, заявил замглавы МИДа России Александр Грушко 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Армия и оружие
Глава судебной власти Ирана пообещал «очистить» Ближний Восток от США
Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси пообещал "очистить" Ближний Восток от американского присутствия после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в ходе операции США.
Происшествия
Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой
В общежитии в подмосковном поселке Селятино мужчина убил жену и покончил с собой.
Политика
Захарова предложила спросить Госдеп о пожелании Помпео удачи Лаврову
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила выяснить у сотрудников Госдепа, почему глава ведомства Майк Помпео пожелал удачи руководителю МИД России Сергею Лаврову по итогам их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на словам протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Энергетика
«Ъ»: поставки «Газпрома» в Турцию упали до минимума за 15 лет
Поставки российского газа в Турцию упали на 35%, до 15,5 млрд кубометров, что стало самым низким показателем с 2004 года, пишет газета "Коммерсантъ".
Кино
«Соник в кино» показал лучший старт среди киноадаптаций видеоигр
Лента возглавила американский прокат и показала лучший старт для адаптаций видеоигр.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Общество
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
Экономика
В России может снизиться размер выплат по ипотеке
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Музыка
Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет
Экономика
Нефтяники ждут удешевления нефти из-за продажи Сбербанка
Нефтяники ожидают удешевления «рублёвой бочки» из-за продажи Сбербанка правительству.
Происшествия
Подругу Павленского арестовали во Франции вслед за ним
Подруга российского художника-акциониста Петра Павленского арестована за вмешательство в личную жизнь и распространение личной информации о другом лице без его согласия, сообщает в воскресенье телеканал BFM TV.
Политика
Рухани призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности по Сирии
Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул важность соблюдения Турцией договоренностей, которые были достигнуты в результате трехсторонних переговоров Москвы, Тегерана и Анкары в Сочи.
Общество
Украинские шахтеры приковали себя к канистрам с бензином
Горняки шахты "Краснолиманская", которая находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, приковали себя цепями к канистрам с бензином, требуя погашения долгов по зарплате.
Футбол
«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ
«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Здоровье
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира, предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.
Футбол
Тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о штрафах за лишний вес
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» выступил против излишних наказаний и штрафов.
Биатлон
Йоханнес Бё ответил на предложение Логинова приехать к нему в гости
Олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё готов приехать в гости к российскому биатлонисту Александру Логинову, который пригласил всех соперников удостовериться, что тот «чист» от допинга.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж
Футбол
«Локомотив» отказался покупать Эль-Шаарави
Как стало известно «Чемпионату», в зимнее трансферное окно московскому «Локомотиву» предлагали подписать бывшего нападающего сборной Италии Стефана Эль-Шаарави.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Авто
Представлен 2700-сильный катер в стиле Mercedes-Benz G-Class
Суммарная отдача моторов составляет 2700 лошадиных сил, что позволяет катеру развивать скорость до 129 километров в час.
Футбол
Смолов попал в список игроков «Сельты» на матч с «Реалом»
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов попал в расширенный список игроков "Сельты" на матч испанского чемпионата против мадридского "Реала".
Технологии
Аналитики: к концу года все ноутбуки Западной Европы перейдут на SSD
Все ноутбуки на рынке Западной Европу перейдут на твердотельные жесткие диски (SSD) к концу 2020 года по данным аналитической компании Context, сообщает 16 февраля iXBT.
Фигурное катание
Алина Загитова намекнула на свое возвращение в следующем сезоне
Приостановившая карьеру российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что намерена приложить максимум усилий для того, чтобы выступать на соревнованиях в следующем сезоне.
Общество
В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.