Экономика

ТАССТАССForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.
Читать в источнике
Комментировать556

Подробнее о событии

Forbes назвал нового долларового миллиардера из России

Коммерсантъ09:59

Forbes сообщил о появлении в России нового долларового миллиардера

Ведомости08:41

Forbes рассказал о новом российском долларовом миллиардере

RT на русском09:38

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

РИА Новости09:09

Forbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера

РБК08:58

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Вести.Ru09:45

Новый российский миллиардер: состояние основателя Revolut превысило $1,6 млрд

Forbes08:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Политика

МИД РФ назвал политические условия проведения «нормандского саммита»

Проведения следующего саммита в «нормандском формате» зависит от прогресса выполнения ранее достигнутых договоренностей в области политического урегулирования и безопасности, заявил замглавы МИДа России Александр Грушко 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Красная весна 10:47
Армия и оружие

Глава судебной власти Ирана пообещал «очистить» Ближний Восток от США

Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси пообещал "очистить" Ближний Восток от американского присутствия после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в ходе операции США.
РИА Новости 08:23
Происшествия

Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой

В общежитии в подмосковном поселке Селятино мужчина убил жену и покончил с собой.
Lenta.ru 12:58
Политика

Захарова предложила спросить Госдеп о пожелании Помпео удачи Лаврову

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила выяснить у сотрудников Госдепа, почему глава ведомства Майк Помпео пожелал удачи руководителю МИД России Сергею Лаврову по итогам их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
RT на русском 12:05
Шоу-бизнес

Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Экономика сегодня 02:30
Армия и оружие

Сирийская армия установила полный контроль над Алеппо

Газета.Ru 13:16
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на словам протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
РИА Новости 11:46
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК 09:36
Энергетика

«Ъ»: поставки «Газпрома» в Турцию упали до минимума за 15 лет

Поставки российского газа в Турцию упали на 35%, до 15,5 млрд кубометров, что стало самым низким показателем с 2004 года, пишет газета "Коммерсантъ".
Газета.Ru 12:20
Кино

«Соник в кино» показал лучший старт среди киноадаптаций видеоигр

Лента возглавила американский прокат и показала лучший старт для адаптаций видеоигр.
Экономика сегодня 12:57
Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета 11:14
Общество

В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
РИА Новости 09:49
Экономика

В России может снизиться размер выплат по ипотеке

В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Известия вчера в 03:52
Музыка

Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет

ToDay News Ufa вчера в 07:51
Экономика

Нефтяники ждут удешевления нефти из-за продажи Сбербанка

Нефтяники ожидают удешевления «рублёвой бочки» из-за продажи Сбербанка правительству.
News.ru 14 февраля в 16:10
Происшествия

Подругу Павленского арестовали во Франции вслед за ним

Подруга российского художника-акциониста Петра Павленского арестована за вмешательство в личную жизнь и распространение личной информации о другом лице без его согласия, сообщает в воскресенье телеканал BFM TV.
Интерфакс 05:48
Политика

Рухани призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности по Сирии

Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул важность соблюдения Турцией договоренностей, которые были достигнуты в результате трехсторонних переговоров Москвы, Тегерана и Анкары в Сочи.
REGNUM 10:05
Общество

Украинские шахтеры приковали себя к канистрам с бензином

Горняки шахты "Краснолиманская", которая находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, приковали себя цепями к канистрам с бензином, требуя погашения долгов по зарплате.
Вести.Ru 13:03
Футбол

«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 13:23
Здоровье

В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира, предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.
РИА Новости 13 февраля в 16:38
Футбол

Тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о штрафах за лишний вес

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» выступил против излишних наказаний и штрафов.
КП - Уфа 11:54
Биатлон

Йоханнес Бё ответил на предложение Логинова приехать к нему в гости

Олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё готов приехать в гости к российскому биатлонисту Александру Логинову, который пригласил всех соперников удостовериться, что тот «чист» от допинга.
News.ru 12:50
Шоу-бизнес

Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж

RuNews24.ru 05:58
Футбол

«Локомотив» отказался покупать Эль-Шаарави

Как стало известно «Чемпионату», в зимнее трансферное окно московскому «Локомотиву» предлагали подписать бывшего нападающего сборной Италии Стефана Эль-Шаарави.
Чемпионат 12:38
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews 13:20
Авто

Представлен 2700-сильный катер в стиле Mercedes-Benz G-Class

Суммарная отдача моторов составляет 2700 лошадиных сил, что позволяет катеру развивать скорость до 129 километров в час.
Motor 14 февраля в 05:26
Футбол

Смолов попал в список игроков «Сельты» на матч с «Реалом»

Российский форвард "Сельты" Федор Смолов попал в расширенный список игроков "Сельты" на матч испанского чемпионата против мадридского "Реала".
РИА Новости вчера в 07:44
Технологии

Аналитики: к концу года все ноутбуки Западной Европы перейдут на SSD

Все ноутбуки на рынке Западной Европу перейдут на твердотельные жесткие диски (SSD) к концу 2020 года по данным аналитической компании Context, сообщает 16 февраля iXBT.
Красная весна 13:46
Фигурное катание

Алина Загитова намекнула на свое возвращение в следующем сезоне

Приостановившая карьеру российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что намерена приложить максимум усилий для того, чтобы выступать на соревнованиях в следующем сезоне.
Вечерняя Москва 13:03
Общество

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.
Известия 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Николаевич Сторонский
Британский предприниматель
British-Russian entrepreneur and founding CEO of digital banking startup Revolut.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное