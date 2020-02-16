Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Политика МИД РФ назвал политические условия проведения «нормандского саммита» Проведения следующего саммита в «нормандском формате» зависит от прогресса выполнения ранее достигнутых договоренностей в области политического урегулирования и безопасности, заявил замглавы МИДа России Александр Грушко 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Политика Захарова предложила спросить Госдеп о пожелании Помпео удачи Лаврову Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила выяснить у сотрудников Госдепа, почему глава ведомства Майк Помпео пожелал удачи руководителю МИД России Сергею Лаврову по итогам их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на словам протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".

Происшествия Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.

Общество В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.

Экономика В России может снизиться размер выплат по ипотеке В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.

Происшествия Подругу Павленского арестовали во Франции вслед за ним Подруга российского художника-акциониста Петра Павленского арестована за вмешательство в личную жизнь и распространение личной информации о другом лице без его согласия, сообщает в воскресенье телеканал BFM TV.

Политика Рухани призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности по Сирии Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул важность соблюдения Турцией договоренностей, которые были достигнуты в результате трехсторонних переговоров Москвы, Тегерана и Анкары в Сочи.

Общество Украинские шахтеры приковали себя к канистрам с бензином Горняки шахты "Краснолиманская", которая находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, приковали себя цепями к канистрам с бензином, требуя погашения долгов по зарплате.

Футбол «Локомотив» отказался покупать Эль-Шаарави Как стало известно «Чемпионату», в зимнее трансферное окно московскому «Локомотиву» предлагали подписать бывшего нападающего сборной Италии Стефана Эль-Шаарави.