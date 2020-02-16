Экономика
ТАССForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.
Читать в источнике
Оценить860
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве
Космос
Япония запланировала эксперименты по очистке космоса от мусора
Эксперимент по захвату и удалению с орбиты мусора запланировало Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), 15 февраля сообщает информационный портал «Новости космонавтики».
Политика
Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам
Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
Общество
Кудрин прокомментировал фильм Дудя о ситуации с ВИЧ в России
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём Twitter прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя, назвавшего ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в России эпидемией.
Общество
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в понедельник
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Культура
Собчак защитила свое новое шоу и назвала его прогрессивным
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Будапешта
Документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков впервые рассекречены российским Минобороны.
Экономика
Работающих пенсионеров ограничат в возможности снятия пенсии
Работающих пенсионеров в 2020 году ждут изменения в плане обращения с накопительной частью пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Общество
В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.
Общество
В Китае начали производить первое лекарство от коронавируса
В китайском городе Тайчжоу провинции Чжэцзян начали производить первое возможное лекарство от смертельного коронавируса COVID-19.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Происшествия
МВД возбудило дело против подозреваемого в нападении на храм в Москве
Сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Липецкой области, который нанес ножевые ранения двум людям во время богослужения в храме в центре Москвы.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Общество
Сербский пенсионер пешком отправился в Москву на парад Победы
Сербский пенсионер Милован Милутинович в субботу, 16 февраля, отправился пешком в Москву из своего родного города Ужице, чтобы 9 мая посетить парад Победы в Москве.
Кино
«Соник в кино» показал лучший старт среди киноадаптаций видеоигр
Лента возглавила американский прокат и показала лучший старт для адаптаций видеоигр.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Происшествия
В Пензе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Пензе произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси, в результате которого пострадали семь человек, включая трёх несовершеннолетних.
Технологии
Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5
Источники из компании Sony раскрыли базовую цену новенькой PlayStation 5. Цена на эту приставку нового поколения может неприятно удивить геймеров, сообщает агентство Bloomberg.
Футбол
«Бавария» разгромила «Кельн» в бундеслиге
Теннис
Кики Бертенс победила на турнире в Санкт-Петербурге
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Биатлон
Свендсен: Логинов слишком резко прибавил — отсюда такая реакция
Норвежский экс-биатлонист, комментатор Эмиль Хегле Свендсен объяснил, почему представители сборной Норвегии так резко отреагировали на победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира.