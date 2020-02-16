Экономика

ТАССТАССForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.
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Forbes назвал нового долларового миллиардера из России

Коммерсантъ09:59

Новый российский миллиардер: состояние основателя Revolut превысило $1,6 млрд

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Forbes рассказал о новом российском долларовом миллиардере

RT на русском09:38

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

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Forbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера

РБК08:58

Forbes сообщил о появлении в России нового долларового миллиардера

Ведомости08:41

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Вести.Ru09:45
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
Космос

Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
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СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве

RT на русском 12:28
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Япония запланировала эксперименты по очистке космоса от мусора

Эксперимент по захвату и удалению с орбиты мусора запланировало Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), 15 февраля сообщает информационный портал «Новости космонавтики».
Красная весна вчера в 10:21
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Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам

Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
Российская газета 11:23
Общество

Кудрин прокомментировал фильм Дудя о ситуации с ВИЧ в России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём Twitter прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя, назвавшего ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в России эпидемией.
RT на русском 09:09
Общество

У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир

Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
РИА Новости 14 февраля в 11:38
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в понедельник

РИА Новости 09:36
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Известия 13:17
Происшествия

Мужчина в Подмосковье убил жену и покончил с собой на глазах у ребенка

РИА Новости 13:50
Культура

Собчак защитила свое новое шоу и назвала его прогрессивным

Газета.Ru 14 февраля в 02:54
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Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета 11:14
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Будапешта

Документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков впервые рассекречены российским Минобороны.
News.ru 13 февраля в 01:19
Экономика

Работающих пенсионеров ограничат в возможности снятия пенсии

Работающих пенсионеров в 2020 году ждут изменения в плане обращения с накопительной частью пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 12:30
Общество

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.
Известия 13:00
Общество

В Китае начали производить первое лекарство от коронавируса

В китайском городе Тайчжоу провинции Чжэцзян начали производить первое возможное лекарство от смертельного коронавируса COVID-19.
Lenta.ru 11:12
Политика

Украинская община Крыма призвала Зеленского отказаться от полуострова

Piter.tv 03:40
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости вчера в 02:31
Происшествия

МВД возбудило дело против подозреваемого в нападении на храм в Москве

Сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Липецкой области, который нанес ножевые ранения двум людям во время богослужения в храме в центре Москвы.
РБК 06:18
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Общество

Сербский пенсионер пешком отправился в Москву на парад Победы

Сербский пенсионер Милован Милутинович в субботу, 16 февраля, отправился пешком в Москву из своего родного города Ужице, чтобы 9 мая посетить парад Победы в Москве.
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«Соник в кино» показал лучший старт среди киноадаптаций видеоигр

Лента возглавила американский прокат и показала лучший старт для адаптаций видеоигр.
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Подругу акциониста Павленского задержали во Франции

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Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
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В Пензе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Пензе произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси, в результате которого пострадали семь человек, включая трёх несовершеннолетних.
RT на русском 11:53
Технологии

Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5

Источники из компании Sony раскрыли базовую цену новенькой PlayStation 5. Цена на эту приставку нового поколения может неприятно удивить геймеров, сообщает агентство Bloomberg.
Life.ru 14 февраля в 22:27
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«Бавария» разгромила «Кельн» в бундеслиге

РИА Новости 11:45
Теннис

Кики Бертенс победила на турнире в Санкт-Петербурге

Inc-news.ru 12:20
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Переводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
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Свендсен: Логинов слишком резко прибавил — отсюда такая реакция

Норвежский экс-биатлонист, комментатор Эмиль Хегле Свендсен объяснил, почему представители сборной Норвегии так резко отреагировали на победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира.
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Николай Николаевич Сторонский
Британский предприниматель
British-Russian entrepreneur and founding CEO of digital banking startup Revolut.
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