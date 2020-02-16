Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Космос Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.

Космос Япония запланировала эксперименты по очистке космоса от мусора Эксперимент по захвату и удалению с орбиты мусора запланировало Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), 15 февраля сообщает информационный портал «Новости космонавтики».

Общество Кудрин прокомментировал фильм Дудя о ситуации с ВИЧ в России Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём Twitter прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя, назвавшего ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в России эпидемией.

Общество У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.

Экономика Работающих пенсионеров ограничат в возможности снятия пенсии Работающих пенсионеров в 2020 году ждут изменения в плане обращения с накопительной частью пенсии, сообщает PRIMPRESS.

Общество В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.

Происшествия МВД возбудило дело против подозреваемого в нападении на храм в Москве Сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Липецкой области, который нанес ножевые ранения двум людям во время богослужения в храме в центре Москвы.

Общество Сербский пенсионер пешком отправился в Москву на парад Победы Сербский пенсионер Милован Милутинович в субботу, 16 февраля, отправился пешком в Москву из своего родного города Ужице, чтобы 9 мая посетить парад Победы в Москве.

Технологии Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5 Источники из компании Sony раскрыли базовую цену новенькой PlayStation 5. Цена на эту приставку нового поколения может неприятно удивить геймеров, сообщает агентство Bloomberg.

Политика Переводчики рассказали о работе с Путиным Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.