Экономика
ТАССForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.
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Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
Футбол
«Барселоне» разрешили купить нападающего после травмы Дембеле
«Барселона» получила разрешение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) пополнить состав нападающим, несмотря на закрытое трансферное окно.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Счетная палата проверит траты правительства на акции Сбербанка
Акции Сбербанка передадут российскому правительству за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Как сообщает ToDay News Ufa, Антония Бейтцен Хайнеке, представляющая Центр онкологии в Гамбурге, рассказала, что основу ее рациона составляют овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.
Политика
Лавров в Мюнхене обсудил с Помпео вопросы контроля над вооружениями
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции подвел итоги Мюнхенского форума по безопасности и рассказал о переговорах с госсекретарем США Майком Помпео, с которым он обсудил вопросы контроля над вооружениями.
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Источником распространения коронавируса COVID-19 стала китайская научная лаборатория, расположенная в провинции Ухань.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве
Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Общество
Метро отсудило еще 300 тысяч у сотрудников ФБК
По решению Симоновского суда Москвы, организаторы несогласованной акции, состоявшейся 3 августа в Москве, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Георгий Албуров обязаны возместить убытки Московскому метрополитену в сумме 311 тысяч рублей, передает "Интерфакс".
Армия и оружие
Турция перебрасывает войска к границе с Сирией
Гаджеты
Samsung Galaxy Z Flip достойно прошёл тест на прочность
Экономика
«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
Биатлон
Логинов занял третье место в гонке преследования на ЧМ по биатлону
Кино
Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Грузинский кинорежиссер и сценарист Георгий Шенгелая умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на грузинские СМИ.
Экономика
Литва проиграла в суде спор с «Газпромом» на 1,4 млрд евро
На оплату адвокатских услуг в 2012-2016 гг. потрачено 9,5 млн евро, еще 950 тыс. евро потрачено на адвокатов в 2016-2019 гг. Литву в споре с "Газпромом" представляла американская Shearman&Sterling, а также литовские адвокаты из Lawin и Tark Grunte Sutkiene.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Футбол
Расизм по-европейски: футболист «Порту» ушёл с поля из-за болельщиков
После игры Марега обратился к фанатам в Instagram. Футболист не стеснялся в выражениях.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Авто
Новый кроссовер Kia Sorento представили официально
Известно, что новая модификация паркетника Kia Sorento имеет улучшенную решетку радиатора, головную оптику, а также стильные бамперы и улучшенные противотуманные фары.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы подстриглась под «ёжик» и покрасилась в фиолетовый цвет
12-летняя дочь Глюкозы решила кардинально изменить свою внешность. Она сделала короткую стрижку и покрасилась в фиолетовый цвет.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.