Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

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Общество Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.

Общество Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона Как сообщает ToDay News Ufa, Антония Бейтцен Хайнеке, представляющая Центр онкологии в Гамбурге, рассказала, что основу ее рациона составляют овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.

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Происшествия Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.

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Кино Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая Грузинский кинорежиссер и сценарист Георгий Шенгелая умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на грузинские СМИ.

Экономика Литва проиграла в суде спор с «Газпромом» на 1,4 млрд евро На оплату адвокатских услуг в 2012-2016 гг. потрачено 9,5 млн евро, еще 950 тыс. евро потрачено на адвокатов в 2016-2019 гг. Литву в споре с "Газпромом" представляла американская Shearman&Sterling, а также литовские адвокаты из Lawin и Tark Grunte Sutkiene.

Авто Новый кроссовер Kia Sorento представили официально Известно, что новая модификация паркетника Kia Sorento имеет улучшенную решетку радиатора, головную оптику, а также стильные бамперы и улучшенные противотуманные фары.