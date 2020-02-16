Экономика

ТАССТАССForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.
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Список долларовых миллиардеров из России пополнился еще одним именем

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Forbes сообщил о появлении в России нового долларового миллиардера

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Lenta.ruвчера в 10:12

Новый российский миллиардер: состояние основателя Revolut превысило $1,6 млрд

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Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

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Акции Сбербанка передадут российскому правительству за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

Источником распространения коронавируса COVID-19 стала китайская научная лаборатория, расположенная в провинции Ухань.
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Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве

Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
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По решению Симоновского суда Москвы, организаторы несогласованной акции, состоявшейся 3 августа в Москве, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Георгий Албуров обязаны возместить убытки Московскому метрополитену в сумме 311 тысяч рублей, передает "Интерфакс".
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Экономика

«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму

«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
BFM.ru 03:45
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Логинов занял третье место в гонке преследования на ЧМ по биатлону

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Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая

Грузинский кинорежиссер и сценарист Георгий Шенгелая умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на грузинские СМИ.
Политическая Экспертиза 05:41
Экономика

Литва проиграла в суде спор с «Газпромом» на 1,4 млрд евро

На оплату адвокатских услуг в 2012-2016 гг. потрачено 9,5 млн евро, еще 950 тыс. евро потрачено на адвокатов в 2016-2019 гг. Литву в споре с "Газпромом" представляла американская Shearman&Sterling, а также литовские адвокаты из Lawin и Tark Grunte Sutkiene.
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Британский предприниматель
British-Russian entrepreneur and founding CEO of digital banking startup Revolut.
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