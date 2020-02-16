Экономика
ТАССForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.
Читать в источнике
Оценить1,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Происшествия
Начальник московской полиции подал в отставку
Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке.
Финансы
Курс доллара снизился до 63,46 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,75 копеек и составил 63,455 рубля.
Общество
Глава Тувы объяснил низкое качество жизни в регионе
Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал о причинах низкого качества жизни в регионе.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Аризоне». Овечкин — без очков, Кузнецов не играл
Общество
«Нафтогаз» представил план расширения добычи газа на Украине
Добычу глубоких залежей газа, разработку шельфового газового месторождения "Дельфин" в Черном море и добычу газа из сланцевых пород планируют начать на Украине в рамках новой десятилетней стратегии "Тризуб" ("Трезубец"), направленной на увеличение добычи газа, сообщил в понедельник во время ее презентации директор интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Как сообщает ToDay News Ufa, Антония Бейтцен Хайнеке, представляющая Центр онкологии в Гамбурге, рассказала, что основу ее рациона составляют овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.
Происшествия
На Урале группа людей напала на станцию скорой помощи с арбалетом
Правоохранители города Озёрска Челябинской области возбудили уголовное дело после нападения группы местных жителей на станцию скорой помощи.
Наука
Метод хроматографии поможет пермским ученым в создании более безопасных лекарств без побочных эффектов
В химии хиральностью называют свойство молекулы не совмещаться в пространстве со своим зеркальным отражением Проект ученых Пермского Политеха направлен на разработку методики, с помощью которой можно будет разделить эти две химические формы и «положить» в лекарство только нужный и полезный компонент.
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные реплики президента республики Александр Лукашенко.
Общество
Жителей умирающих городов освободили от платы за капремонт
Зачастую жителям умирающих городов приходится платить за капитальный ремонт.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Гаджеты
HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android
Компания HMD Global выпустит первый кнопочный телефон марки Nokia на мобильной операционной системе Android.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Армия и оружие
МО Украины успокоило нацистов — бандеровское приветствие в ВСУ не отменят
Бандеровское приветствие «Слава Украине» останется в ВСУ вне зависимости от утраты силы законодательства «О строевом уставе Вооруженных Сил Украины».
Политика
МИД РФ предупредил об активных арестах россиян в США
В МИД отметили, что несмотря на многочисленные призывы со стороны Москвы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, американские правоохранительные органы активно продолжают аресты российских граждан по всему миру.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Политика
Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Кино
Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Шоу-бизнес
Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов
По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита
Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Футбол
Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту»
Ранее сообщалось, что гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом».
Общество
В России утвердили правила централизованного управления сетью связи
Правительство РФ утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования в рамках закона об устойчивой работе рунета.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Авто
Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7
Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Происшествия
В Подмосковье полицейского задержали за производство и сбыт наркотиков
«Установлено, что полицейский вместе со своим знакомым организовали незаконное производство и сбыт психотропного вещества, предположительно амфетамина», — цитирует Петрову агентство городских новостей «Москва».
Общество
Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу
Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Армия и оружие
Украину уличили в экспорте военной продукции в Россию
В августе 2014 года Украина установила запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения.