Экономика

ТАССТАССForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.
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Forbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера

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Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

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Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

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Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

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Список долларовых миллиардеров из России пополнился еще одним именем

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Новый российский миллиардер: состояние основателя Revolut превысило $1,6 млрд

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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,75 копеек и составил 63,455 рубля.
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В химии хиральностью называют свойство молекулы не совмещаться в пространстве со своим зеркальным отражением Проект ученых Пермского Политеха направлен на разработку методики, с помощью которой можно будет разделить эти две химические формы и «положить» в лекарство только нужный и полезный компонент.
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В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные реплики президента республики Александр Лукашенко.
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Зачастую жителям умирающих городов приходится платить за капитальный ремонт.
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Компания HMD Global выпустит первый кнопочный телефон марки Nokia на мобильной операционной системе Android.
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Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов

По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
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Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита

Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР

Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
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В России утвердили правила централизованного управления сетью связи

Правительство РФ утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования в рамках закона об устойчивой работе рунета.
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Россиян предупредили о морозах в марте

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Украину уличили в экспорте военной продукции в Россию

В августе 2014 года Украина установила запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения.
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Николай Николаевич Сторонский
Британский предприниматель
British-Russian entrepreneur and founding CEO of digital banking startup Revolut.
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