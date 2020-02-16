Экономика
Вести.RuForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера. По прогнозам экспертов, им станет Николай Сторонский с состоянием около 1,6 миллиарда долларов. Сторонский возглавляет финтех-стартап Revolut, который в очередной раз успешно привлек крупные инвестиции.
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Политика
Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
Политика
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Происшествия
МВД возбудило дело против подозреваемого в нападении на храм в Москве
Сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Липецкой области, который нанес ножевые ранения двум людям во время богослужения в храме в центре Москвы.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Происшествия
Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие
Политика
Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что в его адрес продолжают поступать угрозы.
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Гаджеты
Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10
В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
Общество
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
Культура
В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»
Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали Урганту о драках в коллективе
Звезды шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов, Максим Ярица и Сергей Исаев стали героями нового выпуска «Вечернего Урганта».
Общество
Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess
Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
Биатлон
Свендсен: Логинов слишком резко прибавил — отсюда такая реакция
Норвежский экс-биатлонист, комментатор Эмиль Хегле Свендсен объяснил, почему представители сборной Норвегии так резко отреагировали на победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира.
Политика
Переводчики МИД рассказали о работе с Путиным
Любовь президента России Владимира Путина к образным и, главное, спонтанным оборотам частенько задает задачку для переводчиков, которым приходится ломать голову над тем, как точнее перевести выражение для иностранной аудитории.
Происшествия
Нацполиция Украины задержала криминального «авторитета» Анисимова
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что в результате тщательно спланированной операции сегодня был задержан криминальный "авторитет" Евгений Анисимов.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Армия и оружие
Турция снабдила сирийских террористов американскими ПЗРК
Поставки сирийским террористам переносного зенитно-ракетного вооружения американского производства организованы Турцией, заявил неназванный российский военно-дипломатический источник, 15 февраля сообщает РИА Новости.
Футбол
«Тоттенхэм» вырвал гостевую победу у «Астон Виллы»
Лондонский «Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Астон Виллой» (3:2) в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Кино
«Соник в кино» превзошел ожидания критиков
Фильм «Соник в кино» стартовал в американском прокате гораздо лучше, чем ожидали критики.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике
Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Технологии
Жесткие диски в ноутбуках закончатся в Западной Европе в 2020 году
Твердотельные накопители (SSD) полностью заместят жесткие диски (HDD) в новых ноутбуках, продаваемых в Западной Европе к концу 2020 года.
Футбол
«Спартак» проиграл в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Спартак" потерпел поражение от португальской "Браги" в финале чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов.