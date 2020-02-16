Экономика

Вести.RuВести.RuForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера. По прогнозам экспертов, им станет Николай Сторонский с состоянием около 1,6 миллиарда долларов. Сторонский возглавляет финтех-стартап Revolut, который в очередной раз успешно привлек крупные инвестиции.
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Forbes назвал нового долларового миллиардера из России

Коммерсантъ09:59

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Вести.Ru09:45

Новый российский миллиардер: состояние основателя Revolut превысило $1,6 млрд

Forbes08:05

СМИ рассказал о новом долларовом миллиардере из России

РИА Новости09:09

Forbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера

РБК08:58

Forbes сообщил о появлении в России нового долларового миллиардера

Ведомости08:41

Forbes рассказал о новом российском долларовом миллиардере

RT на русском09:38
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Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
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Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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МВД возбудило дело против подозреваемого в нападении на храм в Москве

Сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Липецкой области, который нанес ножевые ранения двум людям во время богослужения в храме в центре Москвы.
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Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах

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Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
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Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие

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Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что в его адрес продолжают поступать угрозы.
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В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

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Газета.Ru 14 февраля в 17:27
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Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети

Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
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Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
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Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10

В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
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Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
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В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»

Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости.
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КП - Екатеринбург 13 февраля в 23:51
Общество

Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess

Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
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Свендсен: Логинов слишком резко прибавил — отсюда такая реакция

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Переводчики МИД рассказали о работе с Путиным

Любовь президента России Владимира Путина к образным и, главное, спонтанным оборотам частенько задает задачку для переводчиков, которым приходится ломать голову над тем, как точнее перевести выражение для иностранной аудитории.
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Нацполиция Украины задержала криминального «авторитета» Анисимова

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что в результате тщательно спланированной операции сегодня был задержан криминальный "авторитет" Евгений Анисимов.
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Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

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Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
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Россия решила взять главную дорогу Сирии под свой контроль

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Армия и оружие

Турция снабдила сирийских террористов американскими ПЗРК

Поставки сирийским террористам переносного зенитно-ракетного вооружения американского производства организованы Турцией, заявил неназванный российский военно-дипломатический источник, 15 февраля сообщает РИА Новости.
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«Тоттенхэм» вырвал гостевую победу у «Астон Виллы»

Лондонский «Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Астон Виллой» (3:2) в матче 26-го тура чемпионата Англии.
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«Соник в кино» превзошел ожидания критиков

Фильм «Соник в кино» стартовал в американском прокате гораздо лучше, чем ожидали критики.
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Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
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Жесткие диски в ноутбуках закончатся в Западной Европе в 2020 году

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Московский "Спартак" потерпел поражение от португальской "Браги" в финале чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов.
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Николай Николаевич Сторонский
Британский предприниматель
British-Russian entrepreneur and founding CEO of digital banking startup Revolut.
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