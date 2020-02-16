Экономика

Вести.RuВести.RuForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера. По прогнозам экспертов, им станет Николай Сторонский с состоянием около 1,6 миллиарда долларов. Сторонский возглавляет финтех-стартап Revolut, который в очередной раз успешно привлек крупные инвестиции.
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Forbes назвал нового долларового миллиардера из России

Коммерсантъ09:59

Forbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера

РБК08:58

В России появился новый долларовый миллиардер

Газета.Ru09:18

СМИ рассказал о новом долларовом миллиардере из России

РИА Новости09:09

Forbes рассказал о новом российском долларовом миллиардере

RT на русском09:38

Forbes сообщил о появлении в России нового долларового миллиардера

Ведомости08:41

Новый российский миллиардер: состояние основателя Revolut превысило $1,6 млрд

Forbes08:05
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
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Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес

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В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»

Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости.
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
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Россиянин Александр Логинов показал лучший результат дня, завоевав золотую медаль турнира.
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Происшествия

Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом

По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Коммерсантъ 14 февраля в 08:14
Происшествия

Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
RT на русском 10:59
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Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего

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Московский "Спартак" потерпел поражение от португальской "Браги" в финале чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов.
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Дубль Сона принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» принимала «Тоттенхэм». Встреча завершилась важнейшей победой гостей.
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Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Технологии

ФАС определила перечень обязательного к предустановке российского ПО

В число программ для предустановки на смартфоны с 1 июля 2020 года вошли браузеры, картографические сервисы, приложение госуслуг, мессенджеры, соцсети и почтовые клиенты.
Rambler News Service 14 февраля в 11:45
Политика

Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму

В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
РИА Новости Крым вчера в 05:44
Общество

Российские туристы покинули лайнер Westerdam

Семь российских туристов покинули в субботу стоящий в камбоджийском порту Сиануквиль круизный лайнер Westerdam, предает ТАСС.
МИР 24 вчера в 01:52
Политика

Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.
РБК вчера в 15:44
Космос

Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
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Шоу-бизнес

В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела вчера в 12:53
Гаджеты

Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10

В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
ToDay News Ufa 11:02
Музыка

Элтон Джон извинился перед поклонниками за прерванный концерт

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Шоу-бизнес

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Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
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Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет

ToDay News Ufa вчера в 07:51
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People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders

Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
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Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России

В России стартовали продажи компактного кроссовера Skoda Karoq. Его приобрести можно в салонах дилеров, сотрудничающих с данным брендом.
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Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
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Астрономы нашли ближайший к Земле молодой газовый гигант

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Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы

Дочь Чистяковой-Ионовой Лилия старается не писать ничего о жизни родителей.
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Самарские «Крылья Советов» в товарищеском матче разгромили китайский клуб «Далянь Ифан» со счётом 7:0. Встреча состоялась в Малаге, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
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British-Russian entrepreneur and founding CEO of digital banking startup Revolut.
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