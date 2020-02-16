Экономика

Вести.RuВести.RuForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера. По прогнозам экспертов, им станет Николай Сторонский с состоянием около 1,6 миллиарда долларов. Сторонский возглавляет финтех-стартап Revolut, который в очередной раз успешно привлек крупные инвестиции.
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Forbes назвал нового долларового миллиардера из России

Коммерсантъ09:59

Новый российский миллиардер: состояние основателя Revolut превысило $1,6 млрд

Forbes08:05

В России появился новый долларовый миллиардер

Газета.Ru09:18

Forbes рассказал о новом долларовом миллиардере из России

РИА Новости09:09

Forbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера

РБК08:58

Forbes сообщил о появлении в России нового долларового миллиардера

Ведомости08:41

Forbes рассказал о новом российском долларовом миллиардере

RT на русском09:38
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Переводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
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Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею

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British-Russian entrepreneur and founding CEO of digital banking startup Revolut.
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