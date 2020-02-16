Экономика
Вести.RuForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера. По прогнозам экспертов, им станет Николай Сторонский с состоянием около 1,6 миллиарда долларов. Сторонский возглавляет финтех-стартап Revolut, который в очередной раз успешно привлек крупные инвестиции.
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Общество
Сбежавшая с карантина петербурженка сдала анализ на новый коронавирус
Петербурженка Алла Ильина, которая самовольно покинула Боткинскую больницу, где находилась на карантине, сдала анализы на наличие у нее нового коронавируса.
Происшествия
Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных в Москве
Как сообщил Telegram-канал Baza, в баре проводился конкурс по поеданию пирожных, девушка победила в нем, но подавилась и задохнулась.
Футбол
«Манчестер Сити» могут лишить чемпионского титула 2014 года
По данным Daily Mail, "Манчестер Сити" могут лишить титула чемпионов АПЛ 2014 года.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Происшествия
Сотни россиян застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Футбол
Дубль Игнатьева помог «Рубину» разгромить белорусскую «Славию»
Еще два мяча в ворота соперника забил форвард Иван Игнатьев, который в декабре перешел в казанский клуб из «Краснодара», подписав с командой контракт на 4,5 года.
Наука
Найдена связь между числом сексуальных партнеров и развитием рака
Британские ученые давно предположили, что между риском развития рака и числом сексуальных партнеров есть взаимосвязь.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме в центре Москвы
По данным информированного источника «Интерфакса», злоумышленник напал с ножом на прихожан в храме святителя Николая в Покровском на Бакунинской улице.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Происшествия
Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею
Политика
Французский политик предложил «вышвырнуть» Павленского из страны
Французский парламентарий Брюно Кестель заявил, что российского художника-акциониста Петра Павленского следует «вышвырнуть» из страны после публикации им компрометирующего видео с участием Бенджамена Гриво.
Здоровье
Медики назвали 5 советов для сохранения здоровья поджелудочной железы
Поджелудочная железа - орган, в котором вырабатываются ферменты для расщепления белков, жиров и углеводов, а также вырабатываются важнейшие гормоны.
Политика
Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес
Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
Футбол
Астон Вилла — Тоттенхэм 2:3
Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн в общении с BetVictor поделился мнением о предстоящем матче «Астон Вилла» – «Тоттенхэм».
Авто
Рассекречен дизайн и двигатели «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Уход народного артиста РФ Анатолия Васильева из сериала «Сваты» стал для многих телезрителей неожиданностью.
Культура
В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»
Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости.
Здоровье
Немецкие врачи рассказали, что едят, чтобы оставаться здоровыми
Немецкие врачи во время общения с корреспондентами портала Focus рассказали, что они едят, чтобы оставаться здоровыми и энергичными.
Общество
Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess
Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
Политика
В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму
Намерение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму невыполнимо, заявили российские парламентарии.
Общество
Сербский пенсионер отправился пешком в Москву на парад 9 мая
Семидесятидвухлетний житель Сербии отправился пешком в Москву через Венгрию, Польшу и Белоруссию, чтобы 9 мая посмотреть парад Победы, он также рассчитывает увидеть президента РФ Владимира Путина.
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Футбол
Лодыгин вскоре пройдет медосмотр в тульском «Арсенале»
Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин в понедельник, 17 февраля, присоединится к тульскому «Арсеналу» на третьих тренировочных сборах команды в Турции.
Общество
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
Общество
Сильный ветер обещают Набережным Челнам
Ожидается сильный ветер – до 17 метров в секунду.