Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера. По прогнозам экспертов, им станет Николай Сторонский с состоянием около 1,6 миллиарда долларов. Сторонский возглавляет финтех-стартап Revolut, который в очередной раз успешно привлек крупные инвестиции.

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

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