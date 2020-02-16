Экономика
Вести.RuForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера. По прогнозам экспертов, им станет Николай Сторонский с состоянием около 1,6 миллиарда долларов. Сторонский возглавляет финтех-стартап Revolut, который в очередной раз успешно привлек крупные инвестиции.
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Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Общество
Сбежавшая с карантина петербурженка сдала анализ на новый коронавирус
Петербурженка Алла Ильина, которая самовольно покинула Боткинскую больницу, где находилась на карантине, сдала анализы на наличие у нее нового коронавируса.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Политика
Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес
Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
Экономика
Работающих пенсионеров ограничат в возможности снятия пенсии
Работающих пенсионеров в 2020 году ждут изменения в плане обращения с накопительной частью пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Здоровье
В Китае снизилась доля тяжелобольных коронавирусом
Отмечается, что это демонстрирует эффективность прилагаемых усилий по борьбе с заболеванием В Китае за три недели доля тяжелобольных коронавирусом снизилась с 15,9% до 7,2% от общего числа зараженных, сообщает РИА Новости.
Фигурное катание
Загитова рассказала о сомнениях в продолжении карьеры
В японском телевизионном фильме, посвященном фигуристке, чемпионка рассказала, что находится в сомнениях по этому поводу.
Общество
Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»
Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
Игры
NVIDIA убрала игры Activision Blizzard из GeForce Now из-за недоразумения
Причиной удаления игр Activision Blizzard из сервиса GeForce Now стало недоразумение, которое возникло между разработчиками и NVIDIA.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Спорт
Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде.
Футбол
Ротенберг подтвердил, что Шатов отказался переходить в «Сочи»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил информацию о том, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов не перейдет в черноморский клуб.
Армия и оружие
ФАН публикует маршрут поставок Турцией оружия террористам в Сирии
Анкара поставляет оружие джихадистам О поставках Турцией вооружений и техники боевикам в Идлибе 12 февраля заявили в Минобороны РФ.
Политика
МИД Польши назвал Россию угрозой Евросоюзу
Западные политики, представители прибалтийских стран и Польши нередко выступают с заявлениями о так называемой «российской угрозе», говоря об увеличении мощи РФ и ее высоком потенциале.
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Дочь Чистяковой-Ионовой Лилия старается не писать ничего о жизни родителей.
Шоу-бизнес
В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Армия и оружие
Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии
Захваченный недавно боевиками Т-90, принадлежавший сирийской армии, в настоящее время воюет уже против своих бывших владельцев.
Общество
Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
Хоккей
Российский вратарь «Тампы» Василевский обновил клубный рекорд в НХЛ
Минувшей ночью в НХЛ состоялся поединок между «Тампой» и «Филадельфией», завершившийся победой хозяев со счетом 5:3. Вратарь Андрей Василевский сумел отразить 30 бросков из 33.
Происшествия
Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом
Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
Происшествия
В Приморье автобус сбил амурского тигра
Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
Футбол
Сон стал первым азиатским игроком, забившим 50 голов в АПЛ
Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин вывел команду вперед в матче АПЛ с «Астон Виллой» (2:1, перерыв).
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Политика