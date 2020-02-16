Экономика
РБКForbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера
По данным двух источников Forbes, доля Сторонского в Revolut составляет около 30%, что позволяет оценить его состояние после завершения раунда примерно в $1,65 млрд. Revolut отказался комментировать сделку.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Политика
Путин назвал всеми отвергнутую свою идею
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Уход народного артиста РФ Анатолия Васильева из сериала «Сваты» стал для многих телезрителей неожиданностью.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Политика
Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму
В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
Происшествия
Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале
Экономика
Работающих пенсионеров ограничат в возможности снятия пенсии
Работающих пенсионеров в 2020 году ждут изменения в плане обращения с накопительной частью пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Биатлон
Вирер победила в пасьюте на ЧМ по биатлону, Юрлова-Перхт — 12-я
Итальянка Доротея Вирер заняла первое место в гонке преследования на 10 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
Спорт
Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Позднее, 15 февраля, в соцсетях появился ролик, на котором видно, как певицу охранники увели под руки со сцены.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Происшествия
Калининградский убийца оставил записку
Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда.
Армия и оружие
Убийца AWACS: Су-30 может получить новую гиперзвуковую ракету
В публикации отмечается, что Индия давно интересовалась передовыми боеприпасами, которые можно отнести к классу "убийц AWACS", и вооружила российскими ракетами К-100 свои истребители Су-30МКИ.
Политика
Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку
Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Политика
Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Фигурное катание
Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная Алина Загитова постоянно пыталась уйти из спорта.
Политика
Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности
Отказываться от сочинских договоренностей по Сирии нельзя, переговоры по сирийскому урегулированию должны продолжаться, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне обострившейся обстановке в Идлибе.
Футбол
Самолет с футболистами «Уфы» на борту вместо Аликанте сел в Барселоне
Вместо места сборов самолет сел в Барселоне.
Технологии
В «Лаборатории Касперского» названы способы защиты от хакеров
Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК.
Кино
Walt Disney снимет фильм о Рапунцель
Студия Walt Disney намерена снять полнометражный игровой фильм по сказке братьев Гримм о запертой в башне девушке с волшебными волосами по имени Рапунцель.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике
Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Авто
Специалисты выяснили, с каким пробегом лучше не покупать автомобиль
Как сообщает ToDay News Ufa источник РГ, при покупке автомобиля, уже побывавшего в руках другого автомобилиста, следует обратить внимание на следующее: Слишком большой или слишком маленький пробег.