Экономика

РБКРБКForbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера

По данным двух источников Forbes, доля Сторонского в Revolut составляет около 30%, что позволяет оценить его состояние после завершения раунда примерно в $1,65 млрд. Revolut отказался комментировать сделку.
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Новый российский миллиардер: состояние основателя Revolut превысило $1,6 млрд

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В России появился новый долларовый миллиардер

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