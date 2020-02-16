Экономика
РИА НовостиForbes сообщил о новом российском долларовом миллиардере
Состояние выходца из России Николая Сторонского вскоре превысит 1,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes. Его финтех-стартап Revolut завершил очередной раунд по привлечению инвестиций, по итогам которого оценка компании увеличивается до шести миллиардов долларов.
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с чего всё началось
Состояние самого Сторонского в вышедшем в апреле 2019 года рейтинге 200 богатейших бизнесменов России Forbes оценивал в $500 млн. Сделка для нового миллиардера В новом раунде основным инвестором выступает инвестиционная компания Technology Crossover Ventures (TCV), указывает PitchBook.Forbes08:05
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В Приморье автобус сбил амурского тигра
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Переводчики рассказали о работе с Путиным
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Поклонники российской певицы Ирины Аллегровой не сразу узнали артистку на фотографии без парика, сообщает пресса.
Армия и оружие
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Сообщается, что в ходе встречи с иранской делегацией Асад подчеркнул, что "враждебные для сирийского народа государства продолжают попытки защитить террористов, использующих мирных жителей в качестве живых щитов".
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Первый электрокар Dacia появится до 2022 года
Особый интерес вызывает модель, которая обозначена как Dacia Urban City car и расположилась в категории BEV, наряду с вышеупомянутой моделью на основе CMF-EV.
Армия и оружие
Турецкие танки «по-фашистски» прикрываются от ударов России в Сирии мирными жителями
После переброски огромнейшего количества турецких военнослужащих в Сирию, а речь на сегодняшний день идёт примерно о 12 тысячах турецких солдат, а также сотнях единиц техники и вооружения, Турция начала использовать мирных сирийских граждан, находящихся в осаде у террористов, в качестве живого щита.
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В Санкт-Петербурге молодая женщина отбилась от насильника при помощи зубов.
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Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности
Отказываться от сочинских договоренностей по Сирии нельзя, переговоры по сирийскому урегулированию должны продолжаться, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне обострившейся обстановке в Идлибе.
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Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале
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Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
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Завершилась Мюнхенская конференция по безопасности
В воскресенье в Мюнхене завершилась 56-я международная конференция по безопасности.
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Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами
Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
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