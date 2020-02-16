Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes сообщил о новом российском долларовом миллиардере

Состояние выходца из России Николая Сторонского вскоре превысит 1,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes. Его финтех-стартап Revolut завершил очередной раунд по привлечению инвестиций, по итогам которого оценка компании увеличивается до шести миллиардов долларов.
Читать в источнике
Комментировать64
с чего всё началось

Новый российский миллиардер: состояние основателя Revolut превысило $1,6 млрд

Состояние самого Сторонского в вышедшем в апреле 2019 года рейтинге 200 богатейших бизнесменов России Forbes оценивал в $500 млн. Сделка для нового миллиардера В новом раунде основным инвестором выступает инвестиционная компания Technology Crossover Ventures (TCV), указывает PitchBook.
Forbes08:05

Подробнее о событии

Новый российский миллиардер: состояние основателя Revolut превысило $1,6 млрд

Forbes08:05

Forbes сообщил о новом российском долларовом миллиардере

РИА Новости09:09

Forbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера

РБК08:58

Forbes сообщил о появлении в России нового долларового миллиардера

Ведомости08:41

Forbes рассказал о новом российском долларовом миллиардере

RT на русском09:38

В России появился новый долларовый миллиардер

Газета.Ru09:18

Forbes: российский стартапер стал долларовым миллиардером

News.ru09:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК 09:36
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске

Позднее, 15 февраля, в соцсетях появился ролик, на котором видно, как певицу охранники увели под руки со сцены.
БрянскToday вчера в 23:35
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Происшествия

В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме

В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:06
Спорт

Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на «Ски Туре» в шведском Эстерсунде.
Коммерсантъ 09:32
Политика

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
РБК 06:43
Происшествия

Владимир Путин помиловал трех граждан России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
REGNUM 14 февраля в 09:20
Общество

Учителя выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела»

После приговора в поддержку фигурантов «пензенского дела» выступили российские ученые и кинематографисты.
Медиазона 04:31
Технологии

Предустановка российского ПО на смартфоны начнётся с поисковиков

Ожидается, что предустановка российского ПО на все продаваемые в РФ смартфоны начнётся с 1 июля 2020 года.
UfacityNews.ru вчера в 15:43
Происшествия

В Приморье автобус сбил амурского тигра

Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
РИА Новости вчера в 22:31
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Известия 06:47
Футбол

«Манчестер Сити» могут лишить чемпионского титула 2014 года

По данным Daily Mail, "Манчестер Сити" могут лишить титула чемпионов АПЛ 2014 года.
Sport.ru 06:44
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
ТАСС 07:52
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали Аллегрову на фото без парика

Поклонники российской певицы Ирины Аллегровой не сразу узнали артистку на фотографии без парика, сообщает пресса.
Экономика сегодня 05:58
Армия и оружие

Асад: враждебные Сирии государства продолжают защищать террористов

Сообщается, что в ходе встречи с иранской делегацией Асад подчеркнул, что "враждебные для сирийского народа государства продолжают попытки защитить террористов, использующих мирных жителей в качестве живых щитов".
РИА Новости 09:42
Авто

Первый электрокар Dacia появится до 2022 года

Особый интерес вызывает модель, которая обозначена как Dacia Urban City car и расположилась в категории BEV, наряду с вышеупомянутой моделью на основе CMF-EV.
SpeedMe 14 февраля в 07:28
Армия и оружие

Турецкие танки «по-фашистски» прикрываются от ударов России в Сирии мирными жителями

После переброски огромнейшего количества турецких военнослужащих в Сирию, а речь на сегодняшний день идёт примерно о 12 тысячах турецких солдат, а также сотнях единиц техники и вооружения, Турция начала использовать мирных сирийских граждан, находящихся в осаде у террористов, в качестве живого щита.
Avia.pro вчера в 16:27
Политика

Посол России в Турции рассказал о новых угрозах в свой адрес

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что в его адрес продолжают поступать угрозы.
РИА Новости 09:40
Происшествия

На юго-западе Петербурга девушка зубами отбилась от насильника

В Санкт-Петербурге молодая женщина отбилась от насильника при помощи зубов.
АБН 08:33
Авто

Новый Chery Tiggo 7 Pro приехал в Россию

Как сообщает издание «Китайские автомобили», кроссовер Chery Tiggo 7 Pro привезли в нашу страну пока в единственном экземпляре, чтобы представить новую модель дилерам марки.
Тарантас Ньюс вчера в 13:12
Политика

Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности

Отказываться от сочинских договоренностей по Сирии нельзя, переговоры по сирийскому урегулированию должны продолжаться, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне обострившейся обстановке в Идлибе.
РИА Новости 09:32
Происшествия

Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале

RT на русском 05:20
Авто

Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7

Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Rusargument 04:20
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета 07:56
Политика

Путин назвал всеми отвергнутую свою идею

Lenta.ru 07:54
Политика

Завершилась Мюнхенская конференция по безопасности

В воскресенье в Мюнхене завершилась 56-я международная конференция по безопасности.
Вести.Ru 08:12
Происшествия

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
ТАСС 07:31
Шоу-бизнес

Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами

Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Bimru.ru 08:52
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Lenta.ru вчера в 15:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Николаевич Сторонский
Британский предприниматель
British-Russian entrepreneur and founding CEO of digital banking startup Revolut.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное