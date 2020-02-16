Состояние самого Сторонского в вышедшем в апреле 2019 года рейтинге 200 богатейших бизнесменов России Forbes оценивал в $500 млн. Сделка для нового миллиардера В новом раунде основным инвестором выступает инвестиционная компания Technology Crossover Ventures (TCV), указывает PitchBook.

с чего всё началось

Состояние выходца из России Николая Сторонского вскоре превысит 1,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes. Его финтех-стартап Revolut завершил очередной раунд по привлечению инвестиций, по итогам которого оценка компании увеличивается до шести миллиардов долларов.

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