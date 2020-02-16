Экономика

РБКРБКForbes сообщил о появлении нового российского миллиардера

По данным двух источников Forbes, доля Сторонского в Revolut составляет около 30%, что позволяет оценить его состояние после завершения раунда примерно в $1,65 млрд. Revolut отказался комментировать сделку.
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Новый российский миллиардер: состояние основателя Revolut превысило $1,6 млрд

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Британский предприниматель
British-Russian entrepreneur and founding CEO of digital banking startup Revolut.
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