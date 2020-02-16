Экономика
РБКForbes сообщил о появлении нового российского миллиардера
По данным двух источников Forbes, доля Сторонского в Revolut составляет около 30%, что позволяет оценить его состояние после завершения раунда примерно в $1,65 млрд. Revolut отказался комментировать сделку.
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Футбол
«Спартак» победил ереванский «Арарат» в товарищеском матче
Политика
Власти Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен в субботу ответил отказом на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором содержится призыв к проведению консультаций по Шпицбергену.
Футбол
«Рубин» разгромил белорусский клуб в контрольном матче
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Происшествия
Калининградский убийца оставил записку
Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда.
Футбол
В «Сочи» рассказали, когда планируют объявить о переходе Кокорина
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, когда планируется объявить о переходе в команду арендованного у петербургского «Зенита» форварда Александра Кокорина.
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Общество
Кудрин прокомментировал фильм Дудя о ситуации с ВИЧ в России
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём Twitter прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя, назвавшего ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в России эпидемией.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Авто
Рассекречен дизайн и двигатели «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
Авто
Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России
Новоиспеченный лифтбек Volkswagen Polo, первая информация о котором появилась в начале февраля, уже тестируют в России.
Экономика
Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.
Политика
Зеленскому не дали микрофон для выступления на Мюнхенской конференции
Перед выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности президенту Украины Владимиру Зеленскому не досталось микрофона.
Общество
Учителя выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела»
После приговора в поддержку фигурантов «пензенского дела» выступили российские ученые и кинематографисты.
Общество
Сбежавшая от карантина петербурженка не заражена коронавирусом
Тест на коронавирус, сданный петербурженкой Аллой Ильиной, самовольно покинувшей инфекционную больницу имени С. П. Боткина после возвращения из Китая, показал отрицательный результат, сообщил ее юридический представитель Виталий Черкасов 16 февраля корреспонденту ТАСС.
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Происшествия
Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею
Музыка
Элтон Джон извинился перед поклонниками за прерванный концерт
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Политика
Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
Гаджеты
Специалисты оценили ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy Z Flip
Специалисты оценили ремонтопригодность нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip со складывающимся экраном.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике
Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.