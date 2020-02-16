По данным двух источников Forbes, доля Сторонского в Revolut составляет около 30%, что позволяет оценить его состояние после завершения раунда примерно в $1,65 млрд. Revolut отказался комментировать сделку.

Политика Власти Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену Замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен в субботу ответил отказом на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором содержится призыв к проведению консультаций по Шпицбергену.

Происшествия Калининградский убийца оставил записку Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда.

Политика МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.

Общество Кудрин прокомментировал фильм Дудя о ситуации с ВИЧ в России Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём Twitter прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя, назвавшего ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в России эпидемией.

Экономика Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.

Общество Сбежавшая от карантина петербурженка не заражена коронавирусом Тест на коронавирус, сданный петербурженкой Аллой Ильиной, самовольно покинувшей инфекционную больницу имени С. П. Боткина после возвращения из Китая, показал отрицательный результат, сообщил ее юридический представитель Виталий Черкасов 16 февраля корреспонденту ТАСС.

Политика Переводчики рассказали о работе с Путиным Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.