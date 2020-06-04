Экономика

РБКРБКForbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.
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с чего всё началось

Россия лишилась 15% долларовых миллионеров

По данным Credit Suisse, на конец 2019 года в России насчитывалось 246 000 долларовых миллионеров. Из них около 3 000 – с активами более $50 млн. Но мартовское падение рынков и экстренное торможение экономики в апреле пережили не все состояния.
Forbesвчера в 08:34

Подробнее о событии

Долларовых миллионеров в России стало меньше

Lenta.ruвчера в 12:51

В России стало меньше долларовых миллионеров

URA.Ruвчера в 22:23

Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%

РБКвчера в 18:25

Число долларовых миллионеров снизилось в России из-за коронавируса

News.ruвчера в 23:11

Forbes: количество долларовых миллионеров в России сократилось на 15% из-за эпидемии

Дождьвчера в 12:32

Forbes: Россия лишилась 15% долларовых миллионеров

Коммерсантъвчера в 09:25

Россия лишилась 15% долларовых миллионеров

Forbesвчера в 08:34
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
1,2K
Общество

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
Моя Москва.онлайн вчера в 12:39
4,2K
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия 03 июня в 10:47
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3K
Кино

Ридли Скотт рассказал о продолжении «Чужого»

News.ru вчера в 08:37
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 03 июня в 02:30
3,2K
Финансы

Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума

Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 11:24
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Политика

Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

Восточный военный округ начал перебрасывать в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны РФ.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
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Игры

Kingdoms of Amalur: информация о ремастеринге просочилась в сеть

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning ремастеринг приключенческой RPG-игры, появившейся в 2012 году для последнего поколения, выйдет на рынок 11 августа для ПК, PS4 и Xbox 1. Утечка произошла через Microsoft Store до того, как это было официально объявлено.
SM News вчера в 10:55
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Шоу-бизнес

Пригожин назвал Охлобыстина и Панина трусами

Пригожина разозлили слова Алексея Панина, Ивана Охлобыстина и стихи Сергея Шнурова.
Вести Подмосковья вчера в 05:49
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Общество

Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня

Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов вчера в 06:45
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Авто

Водители заявили о готовности отдавать сведения о себе в обмен на скидки

В опросе, проведенном рабочей группой «Автонета», участвовали более 20 тыс. водителей из всех регионов России в возрасте от 18 до 50 лет.
РБК 01:00
Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
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Происшествия

Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»

В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Общество

Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира

Журнал Forbes назвал имена звезд, которые зарабатывают больше всех.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
1,7K
Происшествия

Начальника одного из отделов Минпромторга задержали по делу о взятке

Руководителя одного из отделов Минпромторга Ризвана Гайрбекова задержали, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости вчера в 13:03
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Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
38
Общество

Для прибывающих в Приморье пассажиров ввели дополнительные меры

Владивосток, 5 июня 2020, 03:51 — REGNUM Власти Приморья ввели новые правила въезда в регион — теперь все прибывающие пассажиры из неблагополучных по коронавирусу территорий должны будут заполнить анкету по форме Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 20:51
9
Общество

Власти Миннеаполиса собрались «демонтировать» департамент полиции

В муниципальном совете Миннеаполиса рассказали о планах «демонтировать» городской департамент полиции, сотрудников которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда.
ТК Звезда 00:31
Общество

В Москве появился новый вид пропусков

МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
1,4K
Игры

EA массово выпустила в Steam множество своих игр

Страницы распродажи Игры постепенно появляются в каталоге Steam, поэтому в ближайшие пару часов их будет всё больше и больше.
Игромания.ру вчера в 11:13
14
Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
71
Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
1,9K
Политика

Лукашенко отправил в отставку свое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой 03 июня в 13:58
1,5K
Хоккей

«Магнитка» обменяла Каблукова и Береглазова в «Авангард» на Бека

«Металлург» обменял форварда Илью Каблукова и права на защитника Алексея Береглазова в «Авангард».
Sports.ru вчера в 06:04
Транспорт

В России могут ввести онлайн-тахографы

В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
9
Как работают Яндекс.Новости?
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