Экономика

РБКРБКForbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.
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с чего всё началось

Россия лишилась 15% долларовых миллионеров

По данным Credit Suisse, на конец 2019 года в России насчитывалось 246 000 долларовых миллионеров. Из них около 3 000 – с активами более $50 млн. Но мартовское падение рынков и экстренное торможение экономики в апреле пережили не все состояния.
Forbesвчера в 08:34

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Forbes: количество долларовых миллионеров в России сократилось на 15% из-за эпидемии

Дождьвчера в 12:32

В России стало меньше долларовых миллионеров

URA.Ruвчера в 22:23

Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%

РБКвчера в 18:25

Долларовых миллионеров в России стало меньше

Lenta.ruвчера в 12:51

Число долларовых миллионеров снизилось в России из-за коронавируса

News.ruвчера в 23:11

Forbes: Россия лишилась 15% долларовых миллионеров

Коммерсантъвчера в 09:25

Россия лишилась 15% долларовых миллионеров

Forbesвчера в 08:34
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Общество

YouTube начал блокировать гомофобную рекламу поправок в Конституцию

YouTube заблокировал на одном из каналов агитационный ролик, где важность поправок в Конституцию объясняется высмеиванием персонажа-гея.
Афиша Daily вчера в 06:56
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,4K
Кино

В мультсериал «Царевны» добавили мальчиков, чтобы лучше продавать его за рубежом

В популярном мультсериале «Царевны» о пяти юных волшебницах в школе магии в конце мая появились и два главных героя-мальчика – темнокожий Васко и Ван Ли из Китая.
Ведомости вчера в 03:59
Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Происшествия

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Армия и оружие

Минобороны усиливает войска на западном направлении

Россия укрепляет оборону на западном направлении. Гвардейскую танковую армию Западного военного округа усилили дополнительной бригадой.
URA.Ru вчера в 23:40
Футбол

Семин прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо»

ProstoProSport вчера в 04:59
Шоу-бизнес

Наталья Подольская готовится к пополнению в семье

Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru вчера в 11:27
Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом

В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
1,4K
Армия и оружие

Россия заявила о стягивании тяжелых вооружений ВСУ в Донбасс

Взгляд.ру вчера в 13:04
8
Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

В указе президента говорится, что применение ядерного оружия должно быть крайней мерой и является исключительно средством сдерживания.
Деловое.ТВ 02 июня в 10:00
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Гаджеты

Представлен недорогой 5G-смартфон Honor Play 4

Компания Honor сегодня представила модель Play 4, которую создали на базе процессора Dimensity 800 от компании MediaTek.
Astera 03 июня в 12:50
9
Общество

Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии

В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
Kazanfirst.ru вчера в 02:48
1,2K
Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Газета.Ru 03 июня в 10:36
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
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Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
1,9K
Происшествия

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
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Гаджеты

Все смартфоны, которые получат Android 11

Сразу стоит отметить, что окончательный список смартфонов, которые смогут обновиться до Android 11, может отличаться от ниже представленного.
MobiDevices вчера в 10:27
8
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3K
Экономика

Сбербанк может купить долю в Ozon

Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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Культура

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru вчера в 06:28
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
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Космос

Российские ученые разработали новый способ поиска жизни на Марсе

Российские ученые разработали новый способ поиска жизни на Марсе и других небесных телах Солнечной системы.
Известия вчера в 22:05
9
Общество

В Новокузнецке открываются все торговые центры

ТРЦ в Новокузнецке закрыты с 31 марта. Горожане неоднократно поднимали вопрос о том, когда торговые объекты восстановят свою работу.
Новокузнецк.ру вчера в 09:17
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
1,2K
Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb 03 июня в 11:59
1,5K
Здоровье

Николай Ренц: ситуация с коронавирусом в Тольятти ухудшается

Главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц 4 июня записал видеообращение, в котором рассказал о том, что в Тольятти в ближайшие дни развернут 550 дополнительных коек для больных COVID-19.
ГТРК Самара вчера в 16:31
29
Общество

Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров

Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости вчера в 18:04
9
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News вчера в 05:58
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