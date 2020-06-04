Экономика

РБКРБКForbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15%, сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитала» Григорий Седов.
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с чего всё началось

Россия лишилась 15% долларовых миллионеров

По данным Credit Suisse, на конец 2019 года в России насчитывалось 246 000 долларовых миллионеров. Из них около 3 000 – с активами более $50 млн. Но мартовское падение рынков и экстренное торможение экономики в апреле пережили не все состояния.
Forbesвчера в 08:34

Подробнее о событии

Число долларовых миллионеров снизилось в России из-за коронавируса

News.ruвчера в 23:11

В России стало меньше долларовых миллионеров

URA.Ruвчера в 22:23

Forbes: количество долларовых миллионеров в России сократилось на 15% из-за эпидемии

Дождьвчера в 12:32

Долларовых миллионеров в России стало меньше

Lenta.ruвчера в 12:51

Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%

РБКвчера в 18:25

Forbes: Россия лишилась 15% долларовых миллионеров

Коммерсантъвчера в 09:25

Россия лишилась 15% долларовых миллионеров

Forbesвчера в 08:34
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Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Происшествия

В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в студента

REGNUM 05:20
161
Общество

Директор СГЭТ: весь транспорт вышел на линию, несмотря на забастовку

На встрече, как сообщается в соцсетях, выступила водитель Кировского троллейбусного депо Анастасия Оглоблина, которая объявила о создании на предприятии нового независимого профсоюза "Электротранспортник".
Московский Комсомолец вчера в 03:46
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
3,1K
Общество

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
РБК 04:09
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Общество

За сутки в России выявлены 8726 носителей коронавируса

Число выявленных заболевших COVID-19 в России за сутки составило 8726, за всё время эпидемии — 449 834, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:38
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,2K
Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от «лутеров»

Русскоязычная община в Бруклине сформировала отряд для патрулирования района и защиты бизнеса от мародеров, пользующихся массовыми протестами и беспорядками, охватившими Нью-Йорк.
Газета.Ru 04:22
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Финансы

Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума

Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 11:24
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Армия и оружие

В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил в эфире телеканала Star, что страна готова к военным действиям против Турции ради защиты своих суверенных прав.
RT на русском 02:35
126
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
1,3K
Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
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Общество

Опубликованы снимки разлива топлива в Норильске из космоса

Роскосмос выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки#ДЗЗ #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/oqZ5Palras— Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) June 4, 2020 Ранее сообщалось, что Росгвардия будет следить за ситуацией в Норильске.
НТВ вчера в 16:09
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Общество

В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус

В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
Авто

Дизайн новой BMW M4 раскрыли до премьеры

Как и обычное купе 4-Series, М4 получит радиаторную решетку с огромными «ноздрями» в стиле концепт-кара BMW Concept 4. Единственное отличие — у заряженной версии решетка состоит из горизонтальных ламелей.
AutoNews 04:52
Политика

Путин раскритиковал доклад губернатора по ЧП в Норильске

РИА Новости 03 июня в 10:00
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
1K
Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
7
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,5K
Хоккей

Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею

Lenta.ru 02:44
Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
4,4K
Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
2,4K
Здоровье

В Ивановской области переболевшие коронавирусом пройдут реабилитацию

В Ивановской области запускается программа медицинской реабилитации как второй этап лечения от коронавируса.
IvanovoNews 04:59
Авто

Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner

Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня вчера в 01:24
Футбол

Тимо Вернер может перейти в «Челси»

Газета.Ru 02:06
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
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Шоу-бизнес

Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей

Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
Экспресс газета 01:46
5
Шоу-бизнес

Пелагея изменила имидж и помолодела

Пелагея опубликовала снимок в новом образе рядом со снимком 2014 года с проекта шоу «Голос».
Амур.инфо 05:06
6
Общество

В Delivery Club объяснили, с чем связаны сообщения о забастовке

Информация о готовящейся забастовке курьеров, сотрудничающих с Delivery Club, появилась после теста по увеличению зон доставки для пеших курьеров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Москва 24 04:08
8
Здоровье

Диетолог назвала самый опасный суп

Самым опасным супом для сердечников, гипертоников и страдающих ожирением людей является солянка.
РЕН ТВ 00:07
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Как работают Яндекс.Новости?
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