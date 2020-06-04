Коронавирус
РБКForbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.
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с чего всё началось
По данным Credit Suisse, на конец 2019 года в России насчитывалось 246 000 долларовых миллионеров. Из них около 3 000 – с активами более $50 млн. Но мартовское падение рынков и экстренное торможение экономики в апреле пережили не все состояния.Forbes08:34
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В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
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Первый полуфинальный матч между «Ювентусом» и «Миланом» прошёл 14 февраля, завершившись со счётом 1:1.
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