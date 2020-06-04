Экономика
РБКForbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15%, сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитала» Григорий Седов.
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с чего всё началось
По данным Credit Suisse, на конец 2019 года в России насчитывалось 246 000 долларовых миллионеров. Из них около 3 000 – с активами более $50 млн. Но мартовское падение рынков и экстренное торможение экономики в апреле пережили не все состояния.Forbesвчера в 08:34
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Общество
В России за сутки выявлено 8 726 новых случаев коронавируса
Новые случаи коронавируса были обнаружены в России за последние сутки. оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа в России сообщает, что было выявлено 8 726 случаев в 85 субъектах РФ.
NewInform 03:40
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Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
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Эмин Агаларов переболел COVID-19
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Звезда сериала «Ольга» впервые стал отцом
7Дней.ру 03 июня в 10:30
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В Великом Новгороде задержали криминального авторитета
Оперативники задержали в Великом Новгороде криминального авторитета, оказывавшего влияние на несколько преступных групп в Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской и Новгородской областях.
ТАСС вчера в 12:04
Происшествия
Бывший американский следователь рассказал о произволе в полиции США
Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских и расизм.
Lenta.ru вчера в 01:49
Наука
Системы автопилота не могут предотвратить большинство аварий на дороге
Эксперты по дорожному движению говорят, что примерно девять из десяти аварий происходят в результате человеческих ошибок и, по оценкам, более 36 000 человек погибли в результате автомобильных аварий в США в прошлом году.
Evo-rus.com вчера в 10:29
Хоккей
Стали известны сезонные зарплаты всех игроков «Ак Барса»
Реальное время 03 июня в 04:47
Общество
Роструд: В июне россиян ждут две коротких недели
В июне россиян ждут две укороченные рабочие недели, напоминает Роструд.
Хакасия-Информ вчера в 04:41
Хоккей
НХЛ представила формат плей-офф Кубка Стэнли и правила посева команд
Как ранее сообщалось, плей-офф будут предшествовать квалификационный турнир с сериями до трех побед между командами, занявшими в конференциях 5-12 места по проценту набранных очков, а также групповой этап с участием четырех лучших команд конференций для определения их посева в первом раунде плей-офф.
Bookmaker-ratings.ru 01:32
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
Армия и оружие
В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией
Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил в эфире телеканала Star, что страна готова к военным действиям против Турции ради защиты своих суверенных прав.
RT на русском 02:35
Наука
Для растений холод оказался гораздо благоприятней тепла
Ученые обнаружили, что растительность всех изучаемых широт гораздо лучше приспособлена к возможному похолоданию, чем к потеплению.
Rusargument вчера в 16:22
Происшествия
В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб
Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
REGNUM 01:23
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 03 июня в 04:56
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Общество
В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом
Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
Шоу-бизнес
Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье
Live24 вчера в 09:39
Автоспорт
Сочи может принять две гонки «Формулы-1» в случае необходимости
Сочи может принять два этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в сезоне-2020 в случае необходимости.
ТАСС Спорт вчера в 08:26
Общество
Экс-глава MI6 заявил об утечке коронавируса из китайской лаборатории
Причиной эпидемии коронавируса мог стать несчастный случай в китайской лаборатории, считает бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав.
НТВ вчера в 08:36
Общество
Титов попросил разрешить корпоративы для поддержки шоу-бизнеса
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает необходимым разрешить корпоративы, чтобы поддержать шоу-бизнес.
Коммерсантъ 03:59
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия вчера в 14:46
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Энергетика
Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+
Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+.
Коммерсантъ 01:20
Здоровье
Томский губернатор заявил о халатности врачей с коронавирусом
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о том, что "халатное отношение" некоторых врачей к правилам безопасности привело к заражению коронавирусом целых отделений.
REGNUM 03:07
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру вчера в 14:10
Общество
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК вчера в 10:36
Наука
Найден новый способ обнаружения тромбов
Доктор Абхишек Джейн рассказывает, что серьезной проблемой в медицине сейчас является медицинское оборудование, используемое для обнаружения сгустков и оценки действия препаратов против свертывания крови, полностью основанных на химии.
Evo-rus.com вчера в 04:20