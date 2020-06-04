По данным Credit Suisse, на конец 2019 года в России насчитывалось 246 000 долларовых миллионеров. Из них около 3 000 – с активами более $50 млн. Но мартовское падение рынков и экстренное торможение экономики в апреле пережили не все состояния.

с чего всё началось

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15%, сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитала» Григорий Седов.

Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%

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