Коронавирус
РБКForbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.
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с чего всё началось
По данным Credit Suisse, на конец 2019 года в России насчитывалось 246 000 долларовых миллионеров. Из них около 3 000 – с активами более $50 млн. Но мартовское падение рынков и экстренное торможение экономики в апреле пережили не все состояния.Forbes08:34
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Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
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МВД России разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов в РФ.
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Предприниматель Илон Маск заявил, считает компанию Amazon монополистом. Он уверен, что её следует разделить.
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Футболист «Атлетико» Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы
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