Экономика

BFM.ruBFM.ruForbes сообщил о втором пакете мер по поддержке экономики на 1 трлн

Российское правительство 16 апреля может представить второй пакет мер по поддержке экономики объемом 1 трлн рублей. Об этом пишет Forbes со ссылкой на свои источники. Чуть более полутриллиона рублей может пойти на общие меры поддержки экономики.
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с чего всё началось

Второй пакет для Путина: на что правительство потратит 1 трлн рублей

Новый антикризисный план правительства может быть представлен публично уже в четверг, рассказали Forbes три источника, участвовавших в его подготовке. На его реализацию правительство может выделить почти 520 млрд рублей из бюджета, плюс отдельно 430 млрд рублей пойдет на госгарантии.
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Политика

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Политика

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Известия 06:19
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Футбол

Депутат Госдумы считает, что Россия готова полностью принять Евро-2020

Вчера Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны, а сегодня депутат Игорь Лебедев уже говорит, что Россия сможет принять Евро-2020.
Спорт день за днем 07:07
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В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

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Общество

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Наука

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Российские математики создали несколько моделей, которые описывают распространение пандемий, и пришли к выводу, что простое закрытие границ не защитит население страны от распространения вируса.
ТАСС Наука 07:13
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"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
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С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
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Здоровье

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Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что нужно ужесточить противоэпидемические мероприятия в больницах, которые оказывают экстренную медицинскую помощь.
РЕН ТВ 07:17
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Общество

Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
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Общество

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РИА Новости 08:02
Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
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Общество

В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков

В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
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Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Нулевым пациентом в России стал мужчина средних лет по фамилии Субботин, который прилетел в Москву из Милана.
Lenta.ru 05:54
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Происшествия

В центре Тюмени горит крыша бизнес-центра

Горит крыша площадью 300 кв. м. О пострадавших на данный момент неизвестно. Люди, находившиеся в здании эвакуированы.
REGNUM 08:07
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Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом.
Деловое.ТВ вчера в 08:40
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Общество

Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
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Экономика

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 01:42
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При употреблении имбиря имеются противопоказания

Именно белки доставляют в организм полезные компоненты имбиря. При их недостатке употребление продукта бессмысленно.
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На востоке и в южных районах Сирии, граничащих с Израилем, «через (псевдо) частную военную компанию Вагнер», Москва вербует и организует боевую подготовку части местного мужского населения для отправки в Ливию, рассчитывая таким образом укрепить национальную армию под командованием генерала Хафтара, противостоящую правительственным силам в Триполи, — пишет Bild (перевод сайта «Инопресса»).
Эхо Москвы 07:10
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В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин

В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.
Российская газета 06:32
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Общество

Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в 19 районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н вчера в 08:15
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