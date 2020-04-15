Экономика
BFM.ruForbes сообщил о втором пакете мер по поддержке экономики на 1 трлн
Российское правительство 16 апреля может представить второй пакет мер по поддержке экономики объемом 1 трлн рублей. Об этом пишет Forbes со ссылкой на свои источники. Чуть более полутриллиона рублей может пойти на общие меры поддержки экономики.
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с чего всё началось
Новый антикризисный план правительства может быть представлен публично уже в четверг, рассказали Forbes три источника, участвовавших в его подготовке. На его реализацию правительство может выделить почти 520 млрд рублей из бюджета, плюс отдельно 430 млрд рублей пойдет на госгарантии.Forbesвчера в 12:35
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Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Политика
Соловьев назвал статью NYT о Путине «проявлением шизофрении»
Телеведущий Владимир Соловьев оценил статью газеты The New York Times (NYT), в которой президента России Владимира Путина обвинили в «развале американского здравоохранения» и «распространении дезинформации о коронавирусе».
Lenta.ru вчера в 18:58
Экономика
В США заявили о «нефтяной ловушке» для Трампа
Недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти загнало президента США Дональда Трампа в ловушку, пишут американские СМИ.
Взгляд.ру 07:39
Кино
Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд» на YouTube
Студия предлагает к просмотру картины «Голодные игры» 17 апреля, «Грязные танцы» 24 апреля, «Ла-Ла Ленд» 1 мая и «Джон Уик» 8 мая.
News.ru вчера в 11:35
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Ранее 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 06:19
Футбол
Депутат Госдумы считает, что Россия готова полностью принять Евро-2020
Вчера Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны, а сегодня депутат Игорь Лебедев уже говорит, что Россия сможет принять Евро-2020.
Спорт день за днем 07:07
Шоу-бизнес
51-летний Максим Фадеев похудел на 85 килограммов
51-летний продюсер Максим Фадеев много лет страдает от лишнего веса.
Вокруг ТВ 13 апреля в 21:56
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Наука
Закрытия границ оказалось недостаточно для борьбы с распространением эпидемий
Российские математики создали несколько моделей, которые описывают распространение пандемий, и пришли к выводу, что простое закрытие границ не защитит население страны от распространения вируса.
ТАСС Наука 07:13
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
Здоровье
Рошаль призвал ужесточить меры безопасности в больницах
Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что нужно ужесточить противоэпидемические мероприятия в больницах, которые оказывают экстренную медицинскую помощь.
РЕН ТВ 07:17
Общество
Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.
RT на русском 05:32
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Политика
Ветераны попросили Путина перенести парад Победы
Коммерсантъ 07:21
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Общество
В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
Здоровье
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Нулевым пациентом в России стал мужчина средних лет по фамилии Субботин, который прилетел в Москву из Милана.
Lenta.ru 05:54
Происшествия
В центре Тюмени горит крыша бизнес-центра
Горит крыша площадью 300 кв. м. О пострадавших на данный момент неизвестно. Люди, находившиеся в здании эвакуированы.
REGNUM 08:07
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом.
Деловое.ТВ вчера в 08:40
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 06:52
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 01:42
Здоровье
При употреблении имбиря имеются противопоказания
Именно белки доставляют в организм полезные компоненты имбиря. При их недостатке употребление продукта бессмысленно.
Live24 06:46
Армия и оружие
Bild: Владимир Путин направляет сирийских наемников в Ливию
На востоке и в южных районах Сирии, граничащих с Израилем, «через (псевдо) частную военную компанию Вагнер», Москва вербует и организует боевую подготовку части местного мужского населения для отправки в Ливию, рассчитывая таким образом укрепить национальную армию под командованием генерала Хафтара, противостоящую правительственным силам в Триполи, — пишет Bild (перевод сайта «Инопресса»).
Эхо Москвы 07:10
Происшествия
В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин
В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.
Российская газета 06:32
Общество
Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области
Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в 19 районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н вчера в 08:15