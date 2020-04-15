Новый антикризисный план правительства может быть представлен публично уже в четверг, рассказали Forbes три источника, участвовавших в его подготовке. На его реализацию правительство может выделить почти 520 млрд рублей из бюджета, плюс отдельно 430 млрд рублей пойдет на госгарантии.

с чего всё началось

Российское правительство 16 апреля может представить второй пакет мер по поддержке экономики объемом 1 трлн рублей. Об этом пишет Forbes со ссылкой на свои источники. Чуть более полутриллиона рублей может пойти на общие меры поддержки экономики.

Forbes сообщил о втором пакете мер по поддержке экономики на 1 трлн

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