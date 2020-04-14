Новый антикризисный план правительства может быть представлен публично уже в четверг, рассказали Forbes три источника, участвовавших в его подготовке. На его реализацию правительство может выделить почти 520 млрд рублей из бюджета, плюс отдельно 430 млрд рублей пойдет на госгарантии.

с чего всё началось

Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

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