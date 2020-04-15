Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.
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Политика

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В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

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МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
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Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
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Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ показывает, что для Вашингтона главное - найти "виноватых" и доказать свою "безгрешность".
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Общество

В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке

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Трое медиков в Татарстане заразились коронавирусом

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