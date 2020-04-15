Экономика
РИА НовостиForbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.
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Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Общество
Кремль ответил на вопрос о наказании для чиновников за очереди в метро
Наказания для чиновников и силовиков за возникновение очередей в метро в период эпидемии пока не предусмотрены.
РБК 05:48
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Политика
В Кремле отреагировали на статью NYT о Путине и дезинформации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 апреля, рассказал журналистам, как в Кремле восприняли статью газеты The New York Times об организованной системе распространения недостоверной информации в России.
Известия 06:27
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
По словам Пескова, президент обратится к гражданам перед совещанием с членами правительства, которое начнется около 15:00 мск.
РБК 06:33
Происшествия
СК завершил расследование крушения Superjet в Шереметьево
РИА Новости 06:06
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Игры
Sony подарит игрокам Journey и трилогию Uncharted
Игроков ждут три части Uncharted: The Nathan Drake Collection и Journey. Они будут привязаны к аккаунту после загрузки.
Культуромания вчера в 14:51
Армия и оружие
Морская авиация Черноморского флота начала подготовку к Параду
Вечерний курьер 05:16
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 13 апреля в 07:47
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины довели Аллу Пугачеву в день рождения до слез
Лиза и Гарри Галкины приготовили для звездной матери собственноручно сделанные подарки, а также прочли для нее стихотворение, чем довели до слез.
OAnews 06:35
Футбол
«Армавир» снялся с первенства ФНЛ
Президент «Армавира» Валентин Климко объявил о снятии клуба с первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
RT на русском 04:02
Общество
Власти Москвы объяснили, в каких случаях аннулируют пропуска
Если сведения, которые указывают москвичи при оформлении цифрового пропуска, окажутся ложными, полученное разрешение на поездки по городу отзовут.
Российская газета вчера в 09:05
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Шоу-бизнес
«Такая кругленькая»: Татьяну Навку заподозрили в новой беременности
Навка дополнила образ золотыми туфлями «лодочками» и золотым браслетом. Кадр и видео из гримерки фигуристка разместила в своем Instagram.
Киноафиша России 05:08
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском вчера в 05:55
Политика
Захарова прокомментировала приостановку США финансирования ВОЗ
Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ показывает, что для Вашингтона главное - найти "виноватых" и доказать свою "безгрешность".
ТАСС 03:00
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Технологии
«Яндекс» добавил «Еду» и «Лавку» на главную страницу своего приложения
Компания «Яндекс» обновила свое приложение и добавила на главную страницу иконки сервисов «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки», сообщает компания.
Sostav.ru 05:30
Политика
Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге.
РБК 01:11
Авто
Volvo ограничивает скорость новых автомобилей
SpeedMe 04:06
Здоровье
Трое медиков в Татарстане заразились коронавирусом
В Татарстане трое медиков заразились коронавирусом, их состояние оценивают сейчас как удовлетворительное.
Республика Татарстан 05:53
Финансы
Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат
Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
REGNUM 05:13
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Происшествия
В Калуге умер первый человек с коронавирусом
В Калужской области зарегистрирована первая смерть пациента с коронавирусом, сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в Instagram.
Коммерсантъ 05:04