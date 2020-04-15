Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

Общество Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 359

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 479

Политика В Кремле отреагировали на статью NYT о Путине и дезинформации Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 апреля, рассказал журналистам, как в Кремле восприняли статью газеты The New York Times об организованной системе распространения недостоверной информации в России.

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК. 2,4K

Политика В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха». 3,4K

Игры Sony подарит игрокам Journey и трилогию Uncharted Игроков ждут три части Uncharted: The Nathan Drake Collection и Journey. Они будут привязаны к аккаунту после загрузки. 5

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,1K

Экономика Кудрин предупредил банки о скором кризисе Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19. 217

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины довели Аллу Пугачеву в день рождения до слез Лиза и Гарри Галкины приготовили для звездной матери собственноручно сделанные подарки, а также прочли для нее стихотворение, чем довели до слез.

Футбол «Армавир» снялся с первенства ФНЛ Президент «Армавира» Валентин Климко объявил о снятии клуба с первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Шоу-бизнес «Такая кругленькая»: Татьяну Навку заподозрили в новой беременности Навка дополнила образ золотыми туфлями «лодочками» и золотым браслетом. Кадр и видео из гримерки фигуристка разместила в своем Instagram.

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. 32

Политика Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. 2,8K

Политика Захарова прокомментировала приостановку США финансирования ВОЗ Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ показывает, что для Вашингтона главное - найти "виноватых" и доказать свою "безгрешность". 54

Политика Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге. 285

Общество Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин. 522