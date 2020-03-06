Экономика
РБКForbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день
Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн. Это произошло после падения бумаг контролируемой им компании на Лондонской бирже, сообщает Forbes. По результатам торгов стоимость депозитарных расписок TCS Group снизилась на 22,9%, достигнув отметки в $17.
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Происшествия
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Здоровье
Что доктор прописал. Стоит ли верить «секретным» советам врача из Уханя
Молодой врач из России, якобы работающий в Ухане с больными COVID-19, позвонил близким и раскрыл секреты страшной болезни.
Политика
Путин назвал свое президентство судьбой
Энергетика
Совладелец «Лукойла» оценил потери России от развала сделки с ОПЕК
Российский бизнесмен Леонид Федун прокомментировал отказ РФ от соглашения со странами ОПЕК по нефтедобыче.
Экономика
Чеснок в России в феврале подорожал на 11%
Чеснок в России в феврале подорожал на 11,1%, цены на огурцы и помидоры выросли на 19,5% и на 12,4% соответственно, сообщается в материалах Росстата.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Гаджеты
Компания Realme презентовала смартфоны моделей 6 и 6 Pro
Здоровье
Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки
По словам Мясникова, раньше в России никто не считал калории.
Армия и оружие
В России введут запрет на производство и перепродажу списанного оружия
О законодательных изменениях в части оборота оружия в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.
Общество
«Аэрофлот» сократит число рейсов в Италию и Вьетнам из-за коронавируса
«Аэрофлот» сократит число рейсов в города Южной Кореи, Вьетнама и Италии в связи со снижением спроса на фоне коронавируса, сообщается на сайте авиакомпании.
Футбол
УЕФА изменит правило определения офсайда со следующего сезона
Президент УЕФА Александр Чеферин в интервью английскому телеканалу Sky Sport рассказал, что уже со следующего сезона в Лиге Чемпионов и Лиге Европы Линия офсайда станет шире.
Гаджеты
Android удалось запустить на iPhone 7
Политика
Эрдоган сделал заявление о российских С-400 и американских Patriot
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил сроки введения в эксплуатацию российских комплексов С-400 и прояснил ситуацию насчет американских Patriot.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не считает нужным вносить в Конституцию запрет иметь чиновникам недвижимость за рубежом.
Космос
Космонавт Борисенко выбран для полёта на МКС на американском корабле
Российский космонавт Андрей Борисенко вошёл в число кандидатов на полёт к Международной космической станции на новых пилотируемых кораблях США.
Энергетика
Снижение мировых цен на нефть ускорилось до 6%
Нефть марки Brent опустилась до $47,76, а WTI — до $43,92 за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года.
Здоровье
В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить меры по профилактике и нераспространению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-класс
Mercedes-Benz впервые выпустил 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель M256 в E-классе, который также оснащен ISG.
Шоу-бизнес
Иван Телегин пришел на торжество в компании мамы и новой возлюбленной
28-летний хоккеист Иван Телегин, о разводе которого с певицей Пелагеей недавно стало известно, пришел на торжество с новой возлюбленной и в компании мамы.
Происшествия
В Химках загорелось здание школы бокса
В подмосковных Химках вечером 6 марта произошел пожар в трехэтажном здании на ул. Репина, 6. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.
Общество
Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию
Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Здоровье
ВОЗ ожидает рост числа заразившихся коронавирусом на Украине
На Украине прогнозируется рост числа заразившихся коронавирусом.
Общество
В России изменили процедуру прохождения техосмотра
Ранее предполагалось, что каждую машину будут фотографировать трижды - до, во время и после техосмотра, причем на изображениях должны быть хорошо различимы модель, цвет кузова и номер конкретного автомобиля.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Фигурное катание
Мозалёв стал чемпионом мира среди юниоров, Гуменник завоевал бронзу
Российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал золото чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Таллине.