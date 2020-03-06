Экономика

РБКРБКForbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн. Это произошло после падения бумаг контролируемой им компании на Лондонской бирже, сообщает Forbes. По результатам торгов стоимость депозитарных расписок TCS Group снизилась на 22,9%, достигнув отметки в $17.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Forbes12:51

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

РБК15:35

Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн

Московский Комсомолец15:52

Стало известно, сколько млн Тиньков потерял за день, когда США предъявили ему обвинение, а он объявил о лейкемии

Znak.com17:06

Тиньков теряет по $400 млн в день — Forbes

Красная весна16:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Происшествия

WSJ: двух членов саудовской королевской семьи подозревают в госизмене

РИА Новости 17:37
Армия и оружие

К линии фронта в Донбассе переброшена группировка террористов-исламистов

К киевским боевикам на линию фронта с Луганской Народной Республикой прибыло подкрепление из рядов террористических группировок Ближнего Востока.
Rusvesna.su 08:54
Политика

Штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о его связях с Россией

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск о клевете против телеканала CNN за публикацию «ложных и клеветнических» заявлений.
Телеканал RTVI 15:50
Общество

«Аэрофлот» сократит число рейсов в Италию и Вьетнам из-за коронавируса

«Аэрофлот» сократит число рейсов в города Южной Кореи, Вьетнама и Италии в связи со снижением спроса на фоне коронавируса, сообщается на сайте авиакомпании.
РБК 15:16
Технологии

Apple разрешила рекламу в push-уведомлениях

Ранее в Apple уже нарушали собственный запрет на рекламу в push-уведомлениях, когда компания рекламировала свой сервис Apple Music, после чего Apple подверглась критике за злоупотребление своим положением владельца платформы.
Коммерсантъ вчера в 08:51
Политика

МИД Сербии отметил попытки остановить продление «Турецкого потока»

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подчеркнул, что Белград располагает данными о попытках прекратить строительство продолжения газопровода «Турецкого потока» через Болгарию.
ИА Новороссия вчера в 11:25
Шоу-бизнес

Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы

Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Вечерний курьер 05:52
Кино

Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса

News.ru 02:03
Кино

Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью

News.ru вчера в 05:55
Происшествия

Суд продлил арест разыгравшему приступ коронавируса пранкеру

Черемушкинский суд Москвы продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего приступ коронавируса в метро.
Известия 14:36
Общество

В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Интерфакс 11:38
Здоровье

Онкологов обяжут перепроверять диагнозы детей из-за частых ошибок

Регламент обязательной перепроверки Минздрав поручил разработать Национальному медицинскому центру имени Дмитрия Рогачева.
Эхо Москвы 00:30
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

РИА Новости 18:25
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 вчера в 11:57
Политика

В Гайане заявили о депортации трех россиян за вмешательство в выборы

Власти Гайаны заподозрили четырех человек «российского происхождения» в попытке вмешаться во всеобщие и региональные выборы, которые прошли в стране 2 марта.
РБК 13:44
Экономика

Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот

В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
РБК вчера в 10:04
Энергетика

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Lenta.ru 15:32
Политика

Владимир Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России

На встрече с представителями общественности в Иванове глава государства сказал, что благодарен людям за доверие и поддержку, без которых было бы невозможно работать с двухтысячных годов.
Говорит Москва 09:27
Политика

Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Ведомости 14:10
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась в неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия 15:51
Общество

Силуанов перечислил «отмирающие» профессии в России

Российский министр финансов Антон Силуанов перечислил отмирающие из-за развития технологий профессии.
Газета.Ru вчера в 11:42
Политика

Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
ТАСС 01:35
Общество

ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Газета.Ru вчера в 23:19
Политика

Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж

Уроженка Иваново, известного как город невест, попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, когда тот общался с горожанами после посещения местной поликлиники, сообщает пресс-служба президента России.
Live24 09:10
Происшествия

В Швеции совершено покушение на чеченского блогера

REGNUM 04 марта в 02:44
Происшествия

Гражданку Украины привлекли к ответственности за фейки о коронавирусе

Национальная полиция Украины привлекла к ответственности жительницу украинских Черновцов за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
REGNUM 12:53
Общество

У бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак

REGNUM 09:46
Здоровье

Медики рассказали, кому полезно сало

Вечерний курьер вчера в 08:46
Общество

Минобороны показало уникальные фото жен советских полководцев

Министерство обороны в честь Международного женского дня опубликовало уникальные фотографии жен советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
Известия 16:31
Игры

Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life

Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
КМВ Новости 13:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Тиньков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное