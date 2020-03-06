Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes. По итогам дня, его состояние оценивалось в $2,1 млрд. Инвесторы нервно отреагировали на новости вокруг Олега Тинькова, а также общее снижение на рынке, говорит директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

с чего всё началось

Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн. Это произошло после падения бумаг контролируемой им компании на Лондонской бирже, сообщает Forbes. По результатам торгов стоимость депозитарных расписок TCS Group снизилась на 22,9%, достигнув отметки $17.

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

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