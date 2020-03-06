Экономика

РБКРБКForbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн. Это произошло после падения бумаг контролируемой им компании на Лондонской бирже, сообщает Forbes. По результатам торгов стоимость депозитарных расписок TCS Group снизилась на 22,9%, достигнув отметки $17.
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с чего всё началось

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes. По итогам дня, его состояние оценивалось в $2,1 млрд. Инвесторы нервно отреагировали на новости вокруг Олега Тинькова, а также общее снижение на рынке, говорит директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Forbes06 марта в 13:51

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Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 02:01

Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов

Эхо Москвывчера в 02:30

Стало известно, сколько Тиньков потерял за день, когда США предъявили ему обвинение, а он объявил о лейкемии

Znak.com06 марта в 18:06

Тиньков потерял за день $400 млн

Коммерсантъ06 марта в 21:28

Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн

Московский Комсомолец06 марта в 16:52

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

РБК06 марта в 16:35

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Forbes06 марта в 13:51
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Авиакомпания «Победа» прекращает полёты из Москвы в Италию с 11 марта до конца месяца.
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В России выявили три новых случая заражения коронавирусом

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Казанский "Рубин" проиграл самарским "Крыльям Советов" в матче 21-го тура чемпионата России.
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
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Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал ответы на ряд популярных вопросов, связанных с новым коронавирусом .
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Дочь Малафеева подозревают в наркоторговле

Появилась информация о подозрении в наркоторговле дочери бывшего футболиста "Зенита" Вячеслава Малофеева Ксении.
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В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
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Армия и оружие

Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»

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В минувшую пятницу Эрдоган сел за стол переговоров с Владимиром Путиным.
НТВ вчера в 12:26
Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.
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Паника вокруг распространения нового коронавируса раздута, потому что российские власти принимают такие же меры, которые были бы приняты при угрозе в стране распространения гриппа.
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Армия и оружие

В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками

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РИА Новости 02:05
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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
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Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Газета.Ru 09:01
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«Манчестер Юнайтед» победит «Манчестер Сити» в мерсисайдском дерби

Мерсисайдское дерби рассудит Майк Дин. «Манчестер Юнайтед» с 42-я очками на счету находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.
ODDS.ru 01:19
Энергетика

Аналитик рассказал об азербайджанской нефти для Белоруссии

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев рассказал об азербайджанской нефти для Белоруссии.
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Яценюк и Турчинов захотели вернуться во власть

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Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

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В Сбербанке пояснили, от чего будут зависеть ипотечные ставки

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что динамика ставки по ипотеке в России будет зависеть от реакции ЦБ на изменение ситуации на финансовом рынке, сообщает РИА Новости.
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Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
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