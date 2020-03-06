Экономика
РБКForbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день
Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн. Это произошло после падения бумаг контролируемой им компании на Лондонской бирже, сообщает Forbes. По результатам торгов стоимость депозитарных расписок TCS Group снизилась на 22,9%, достигнув отметки $17.
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с чего всё началось
Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes. По итогам дня, его состояние оценивалось в $2,1 млрд. Инвесторы нервно отреагировали на новости вокруг Олега Тинькова, а также общее снижение на рынке, говорит директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.Forbes06 марта в 13:51
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Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов
Эхо Москвывчера в 02:30
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