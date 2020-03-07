Экономика

РБКРБКForbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн. Это произошло после падения бумаг контролируемой им компании на Лондонской бирже, сообщает Forbes. По результатам торгов стоимость депозитарных расписок TCS Group снизилась на 22,9%, достигнув отметки $17.
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с чего всё началось

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes. По итогам дня, его состояние оценивалось в $2,1 млрд. Инвесторы нервно отреагировали на новости вокруг Олега Тинькова, а также общее снижение на рынке, говорит директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Forbes06 марта в 12:51

Подробнее о событии

Стало известно, сколько Тиньков потерял за день, когда США предъявили ему обвинение, а он объявил о лейкемии

Znak.com06 марта в 17:06

Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов

Эхо Москвывчера в 01:30

Тиньков потерял за день $400 млн

Коммерсантъ06 марта в 20:28

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 01:01

Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн

Московский Комсомолец06 марта в 15:52

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

РБК06 марта в 15:35

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Forbes06 марта в 12:51
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Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
РИА Новости вчера в 17:24
Общество

Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
РИА Новости вчера в 13:46
Политика

Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского

Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
РИА Новости вчера в 20:35
Наука

В Баренцевом море обнаружено высокое содержание микропластика

Команда ученых обнаружила, что концентрация засоренности российской акватории Баренцева моря микропластиком сопоставима с самыми загрязненными участками Земли.
Anonsens 06 марта в 14:00
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru вчера в 01:34
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 21:10
Политика

Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета

Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 07:14
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru 06 марта в 11:37
Культура

В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
Взгляд.ру вчера в 10:23
Хоккей

«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси», Бучневич сделал две передачи

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Нью-Джерси» — 4:6. Дубли в составе гостей оформили Кайл Палмиери и Трэвис Зэйджак.
Спорт-Экспресс вчера в 21:34
Происшествия

В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине

В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
BFM.ru вчера в 13:04
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Жесткая секс-сцена из «Триггера» с Матвеевым и Масловой попала в Сеть

В Сеть попало видео жесткой секс-сцены сериала «Триггер» с участием актрисы и Максима Матвеева.
7Дней.ру 06 марта в 03:42
Кино

Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью

News.ru 05 марта в 05:55
Общество

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail раскритиковал конкурсы красоты, которые в честь Международного женского дня проводились в российских вооруженных силах и правоохранительных органах, однако читатели мнением авторов статьи не согласились.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в России за минувшие сутки.
ФАН 06 марта в 08:32
Футбол

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» в АПЛ

RT на русском вчера в 09:38
Общество

Билл Клинтон объяснил роман с Моникой Левински

РИА Новости 06 марта в 23:09
Спорт

Карлссон «украла» победу у Йохауг в лыжном марафоне, Непряева — пятая

Красная весна вчера в 09:25
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости вчера в 12:39
Гаджеты

Раскрыты модули камеры флагманского смартфона Huawei P40 Pro

Astera вчера в 16:10
Футбол

Смолов получил желтую карточку на матче с «Хетафе» после ухода с поля

Российский футболист Федор Смолов, выступающий на правах аренды за клуб «Сельта», получил желтую карточку после ухода с поля на 70-й минуте матча с «Хетафе», состоявшегося 7 марта в рамках 27-го чемпионата Испании по футболу (Ла Лига).
Известия вчера в 21:35
Авто

Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для России

Корейский автопроизводитель опубликовал первые данные об обновлённом кроссовере Hyundai Creta для российского рынка.
SpeedMe 06 марта в 07:55
Общество

Перечислены лучшие подарки для женщин на Восьмое марта

При выборе букета для праздника лучше обратить внимание на сезонные цветы: тюльпаны, крокусы, гиацинты, считает эксперт по этикету Элеонора Басманова.
Профиль 00:50
Политика

Бывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк намерен вернуться в политику и возглавить Национальный банк страны.
Известия вчера в 20:44
Политика

Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ

Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
ТАСС вчера в 17:30
Общество

В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 8 марта

RT на русском 00:40
Фигурное катание

Российская фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

13-летняя Камилла Валиева на турнире в Таллине уверенно выиграла короткую программу, обновив высшее достижение среди юниорок.
Российская газета вчера в 13:42
Кино

Звезда «Игры престолов» снимется в сериале «Ведьмак»

Актриса Натали Дормер возможно появится во втором сезоне сериала «Ведьмак», который выйдет в 2021 году на Netflix.
Газета Кемерова 06 марта в 10:52
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль вчера в 05:58
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Олег Тиньков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
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