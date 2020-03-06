Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов.
Читать в источнике
Комментировать300
с чего всё началось

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes.
Forbes06 марта в 13:51

Подробнее о событии

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 02:01

Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов

Эхо Москвывчера в 02:30

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

РБК06 марта в 16:35

Стало известно, сколько Тиньков потерял за день, когда США предъявили ему обвинение, а он объявил о лейкемии

Znak.com06 марта в 18:06

Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн

Московский Комсомолец06 марта в 16:52

Тиньков потерял за день $400 млн

Коммерсантъ06 марта в 21:28

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Forbes06 марта в 13:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:00, Ашберн
Биатлон

Миронова не вышла на масс-старт этапа Кубка мира в Нове-Месте

Российская биатлонистка Светлана Миронова пропускает масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия).
Чемпионат 07:10
Политика

Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
BFM.ru 07:12
Футбол

Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".
Вести.Ru вчера в 17:35
Происшествия

В Санкт-Петербурге по делу об убийстве подростка задержан сын судьи

Коммерсантъ 06:47
Фигурное катание

Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров

Чемпионат мира Международного конькобежного союза (ISU) по фигурному катанию среди юниоров завершится 8 марта.
Известия вчера в 21:07
Общество

Мосгорздрав пригрозил тюрьмой за отказ от самоизоляции из-за коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы (Мосгорздрав) опубликовал на своем сайте ответы на самые частые вопросы, связанные с коронавирусом.
Ведомости 06:57
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
RT на русском 05:59
Происшествия

В Киргизии напали на участников шествия за женские права

Люди в масках напали на участников марша в защиту прав женщин в столице Киргизии, сообщила РИА Новости в воскресенье одна из участниц шествия.
РИА Новости 04:06
Армия и оружие

Опубликовано видео полета Ту-142 над Северным Ледовитым океаном

Телеканал "Звезда" опубликовал видео с учений самолетов ВКС в небе над Северным Ледовитым океаном.
РИА Новости 06:06
Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
РИА Новости 04:54
Шоу-бизнес

Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями

Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
StarHit.ru вчера в 05:30
Армия и оружие

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
RT на русском вчера в 14:17
Кино

Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол

В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Live24 03:02
Финансы

Обвал цен на нефть приведет к падению рубля и росту инфляции в России как в 2015-2016 годах – эксперт

Обвал цен на нефть приведет к падению рубля и росту инфляции в России как в 2015-2016 годах.
Эхо Москвы 05:17
Политика

Путин поручил провести миграционную реформу

Президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства.
Коммерсантъ вчера в 10:08
Происшествия

У жительницы Подмосковья выявили коронавирус

По предварительным результатам анализов, у жительницы Московской области, накануне побывавшей в Швейцарии, выявлен коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Коммерсантъ вчера в 12:05
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в проблемах биатлонистов с допингом

Журналист Дмитрий Губерниев обвинил четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в том, что из-за него у российских биатлонистов начались допинговые проблемы.
Газета.Ru 06:38
Энергетика

Саудовская Аравия начала нефтяную войну

Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
Красная весна вчера в 17:14
Политика

В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Газета.Ru 06 марта в 08:23
Авто

Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada

По данным портала Today.ua, в тестовую партию вошли три модели LADA – Largus, Vesta и XRay.
Автоновости дня вчера в 17:01
Футбол

«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины

Газета.Ru 01:50
Хоккей

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Вашингтоном»

Вскоре соперники обменялись голами, авторами которых стали россиянин Евгений Малкин и Ти Джей Оши. Больше в матче шайб заброшено не было.
Чемпионат вчера в 16:38
Политика

Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Газета.Ru 06:32
Кино

Кристиан Бэйл исполнит роль злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром»

Газета.Ru вчера в 17:47
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль вчера в 06:58
Происшествия

Лайнер Grand Princess войдет в порт Окленда в Калифорнии

Круизный лайнер Grand Princess, который находится на карантине у берегов Калифорнии из-за зафиксированной на его борту вспышки коронавируса, получил разрешение пришвартоваться в порту Окленда.
ТАСС 03:47
Общество

Названы самые популярные женские профессии в России

Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года.
ТАСС 03:50
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
РИА Новости 06:53
Экономика

Нацбанк Украины заявил об отсутствии согласия на покупку «дочки» ВЭБа

Национальный банк Украины не давал никому согласия на покупку акций Проминвестбанка, дочернего банка российского ВЭБ.РФ, говорится в сообщении регулятора.
РБК 06 марта в 11:55
Наука

Кофеин не стимулирует креативность

ToDay News Ufa 06 марта в 15:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Тиньков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное