Экономика

РБКРБКForbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн. Это произошло после падения бумаг контролируемой им компании на Лондонской бирже, сообщает Forbes. По результатам торгов стоимость депозитарных расписок TCS Group снизилась на 22,9%, достигнув отметки $17.
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с чего всё началось

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes.
Forbes06 марта в 13:51

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Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн

Московский Комсомолец06 марта в 16:52

Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов

Эхо Москвывчера в 02:30

Тиньков потерял за день $400 млн

Коммерсантъ06 марта в 21:28

Стало известно, сколько Тиньков потерял за день, когда США предъявили ему обвинение, а он объявил о лейкемии

Znak.com06 марта в 18:06

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 02:01

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

РБК06 марта в 16:35

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Forbes06 марта в 13:51
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Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
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Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

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В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

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Власти Москвы предупредили о наказании за нарушение режима самоизоляции

Если нарушение правил привело к смерти человека, наказание может достигать пяти лет лишения свободы.
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Политика

Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

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Общество

Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
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На территории России выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Петербургский дневник 06 марта в 10:04
Армия и оружие

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Беспилотная подлодка впервые сняла основание самого большого ледника в Антарктике Издание New Scientist отмечает, что ранее флот Великобритании заявил о планах использовать ИИ для управления флотом роботизированных подводных лодок, которые будут прокладывать оптимальный курс и уничтожать подводные мины.
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Политика

Россия бесплатно передала США технологию ударного вертолета

Проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH) включает ряд технологий, которые американцы получили бескорыстно от специалистов российского конструкторского бюро «Камов», пишет The Aviationist.
Shraibikus News 03:26
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Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол

В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
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Власти рассказали о состоянии калининградки, заболевшей коронавирусом

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Биатлон

Александр Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии

Этап Кубка мира по биатлону проходит в чешском Нове-Место.
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Армия и оружие

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
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Находившиеся на карантине в Казани пассажиры Diamond Princess выписаны

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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале

Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
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Пославший матом власти Украины депутат Рады приедет на 9 мая в Россию

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что его фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" вместе с ним отправится в Москву на празднование 75-летия Победы.
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Политика

Путин поручил провести миграционную реформу в России

Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства.
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Космонавт Борисенко выбран для полёта на МКС на американском корабле

Российский космонавт Андрей Борисенко вошёл в число кандидатов на полёт к Международной космической станции на новых пилотируемых кораблях США.
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Армия и оружие

Польша закупит у США комплексы Javelin для «защиты» от России

Общая стоимость сделки составила около $100 млн. Раннее США поставляли комплексы Javelin Украине, а также Грузии и прибалтийским странам.
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Нурмагомедов согласился на реванш с Макгрегором

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«Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче Бундеслиги

В матче 25-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
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Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
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Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве

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