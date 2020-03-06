Экономика

РБКРБКForbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн. Это произошло после падения бумаг контролируемой им компании на Лондонской бирже, сообщает Forbes. По результатам торгов стоимость депозитарных расписок TCS Group снизилась на 22,9%, достигнув отметки в $17.
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Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes.
Forbes12:51

Подробнее о событии

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Forbes12:51

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

РБК15:35

Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн

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СМИ: Тиньков за день потерял $400 млн

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