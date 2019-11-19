Общество
РБКForbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг лучших работодателей страны. Как отмечает издание, впервые составлен перечень отдельно для России (обычно журнал публикует глобальную версию). Всего в список вошло 50 компаний.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Формирование лонг-листа: С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го.Forbesвчера в 23:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Авто
Компания УАЗ разработает новый турбомотор для «Русского Прадо»
Шоу-бизнес
Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский и российский актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве, сообщает 19 ноября «Пятый канал».
Общество
В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним
ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения.
Происшествия
В Пензе автомобиль «провалился под землю»
В региональном ГИБДД корреспонденту «Столицы58» сообщили, что сотрудники госавтоинспекции уже выехали на место происшествия.
Общество
В США подали в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет
Иск в суд подан в США на крупного производителя вейпов компанию Juul Labs.
Космос
Stingray Glider используются для изучения облачных вершин Венеры
Шоу-бизнес
Игорь Верник срочно госпитализирован
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях Москвы и Минска, сообщил журналистам Дмитрий Песков.
Происшествия
Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии
Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
Общество
Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить
Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Происшествия
Завсегдатая екатеринбургских митингов оштрафовали на 20 тысяч
Вадима Панкратова признали виновным в том, что во время беспорядков в сквере у театра Драмы он ударил свернутой бумагой сотрудника полиции.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Футбол
Месси и Кавани чуть не подрались во время товарищеского матча
Общество
«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Общество
Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу
Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Политика
В Тбилиси спецназ применил водометы для разгона протестующих
Общество
Правительство может увеличить в 6 раз субсидии институту Жириновского
Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз.
Фигурное катание
Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры
Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
Общество
В Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина
Физико-химический анализ вина дома не проведешь. Оценивая внешний вид вина, нужно обратить внимание на чистоту и прозрачность.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Футбол
Долги «Манчестер Юнайтед» выросли до € 450 млн
Как сообщает Sky Sports, чистый долг «красных дьяволов» увеличился на € 163 млн. Таким образом, долги клуба теперь составляют € 450 млн.
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.