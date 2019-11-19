Формирование лонг-листа: С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го.

с чего всё началось

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг лучших работодателей страны. Как отмечает издание, впервые составлен перечень отдельно для России (обычно журнал публикует глобальную версию). Всего в список вошло 50 компаний.

Политика В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях Москвы и Минска, сообщил журналистам Дмитрий Песков.

Общество Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.

Происшествия Завсегдатая екатеринбургских митингов оштрафовали на 20 тысяч Вадима Панкратова признали виновным в том, что во время беспорядков в сквере у театра Драмы он ударил свернутой бумагой сотрудника полиции.

Экономика Сбербанк купит долю в Mail.ru Group В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".

Общество «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа «Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Игры Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.