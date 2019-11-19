Общество

ИзвестияИзвестияForbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
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50 лучших работодателей России — 2019

Формирование лонг-листа: С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го. Для дальнейшей работы мы оставили 150 компаний с максимальным количеством поисковых запросов вакансий.
Forbesвчера в 23:27

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Forbes назвал лучших работодателей России

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50 лучших работодателей России: ответы на вопросы к рейтингу

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Forbes назвал лучших российских работодателей

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Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

РБК01:35

Forbes назвал лучших работодателей в России

РИА Новости03:12
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Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

Lenta.ru 04:10
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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

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В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru 06:46
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Пропавшую в Москве журналистку нашли живой

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РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
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Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

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Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
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Политика

В НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине

В НАТО приветствуют решение России передать задержанные в Керченском проливе корабли Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
РБК 07:37
Происшествия

СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины

Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
РБК 07:19
Происшествия

Защита допустила влияние полнолуния на историка Соколова

В момент убийства на историка Олега Соколова могла повлиять луна, которая в то время находилась в активной фазе.
Известия 05:52
Общество

Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
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Песков анонсировал принятие документа на «нормандском саммите»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на встрече глав стран "нормандского формата" примут документ.
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Футбол

Луис Энрике вернулся на должность главного тренера сборной Испании

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Политика

ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 24 тысячи евро компенсации

Европейский суд по правам человека обязал Россию и Украину выплатить в общей сложности 24 тысячи евро организаторам беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.
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Политика

В Кремле внимательно следят за изменениями в «Яндексе»

Создание "Фонда общественных интересов" в управлении "Яндекса" не согласовано с Кремлем, подчеркнул помощник президента России Дмитрий Песков.
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Путин не обозначил четких сроков проекта моста через Лену

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В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.
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Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Общество

«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

RT на русском вчера в 09:21
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ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
ТАСС 05:28
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Артем Дзюба назвал цель сборной России на чемпионате Европы

Накануне заключительной игры сборной России в отборе к чемпионату Европы 2020 года капитан команды Артем Дзюба дал большое интервью пресс-службе УЕФА, в котором назвал цель национальной дружины в финальной стадии Евро.
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Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Фигурное катание

Евгении Медведевой исполнилось 20 лет

Российской фигуристке исполнилось 20 лет.
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Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Происшествия

Россиянина задержали в Мюнхене по делу о сексуальных домогательствах

Гражданин России был задержан в Мюнхене в воскресенье по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщил во вторник "Интерфаксу" представитель отделения федеральной полиции в аэропорту Мюнхена Кристиан Кёгльмайстер.
Интерфакс 06:10
Политика

В Кремле не стали комментировать слушания по импичменту Трампа

Власти России следят за слушаниями в рамках процедуры импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, но предпочитают их не комментировать.
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Мосгорсуд отклонил жалобу получившего перелом ноги дизайнера

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Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию

Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам прекратить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране.
ТАСС 05:36
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