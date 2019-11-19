Формирование лонг-листа: С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го. Для дальнейшей работы мы оставили 150 компаний с максимальным количеством поисковых запросов вакансий.

с чего всё началось

Происшествия Пропавшую в Москве журналистку нашли живой Полиция нашла пропавшую сотрудницу информационного агентства Интерфакс Маргариту Игнатову, сообщил РИА Новости пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Политика Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.

Политика В НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине В НАТО приветствуют решение России передать задержанные в Керченском проливе корабли Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Происшествия СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.

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Общество ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.

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Происшествия Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.

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