Формирование лонг-листа: С помощью сервиса Yandex Wordstat мы изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го. Для дальнейшей работы мы оставили 150 компаний с максимальным количеством поисковых запросов вакансий.

с чего всё началось

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг лучших работодателей страны. Как отмечает издание, впервые составлен перечень отдельно для России (обычно журнал публикует глобальную версию). Всего в список вошло 50 компаний.

Политика Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Политика Песков отказался комментировать слушания по импичменту Трампа Кремль наблюдает за слушаниями в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, но комментировать это не будет.

Политика Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.

Здоровье Рост атмосферного давления угрожает самочувствию метеозависимых людей Как сообщает врач Юлия Дмитриева, влияние высокого атмосферного давления на человека сопровождается определённой симптоматикой: головной болью, ощущением слабости во всем организме, падением трудоспособности, ростом артериального давления.

Футбол В Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей Член исполкома федерации футбола Армении (ФФА), депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Арен Мкртчян заявил во вторник журналистам о раскрытии правоохранителями целой схемы договорных матчей в стране.

Общество В Москве прошел бал дебютанток Tatler В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.

Политика «Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России "Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Экономика МТС сообщила о чистой прибыли в III квартале после убытка годом ранее Чистая прибыль МТС в III квартале 2019 года составила 18,4 млрд рублей против убытка в 37 млрд рублей годом ранее, когда компания резервировала средства на выплату штрафа по делу о коррупции в Узбекистане, сообщила компания на раскрытии финансовых результатов по МСФО.

Технологии Troldesh стал лидером по количеству атак На протяжении первых 6 месяцев 2019 года в архивах доставлялось более 80% всех вредоносных объектов, в основном, для этого использовались форматы zip (32% и rar 25%) Сам пароль для расшифровки содержимого злоумышленники указывали в письме с вредоносным вложением, в теме письма или в названии архива, либо, в ходе дальнейшей переписки с жертвой.

Экономика Число просрочек по кредитам возросло в России Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.

Политика Зеленский прокомментировал переход Тимошенко в оппозицию Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к переходу партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» в оппозицию.

Политика Познер уверен, что США признали геноцид армян из-за российских С-400 США разозлились на Турцию Журналист и телеведущий Владимир Познер, имеющий гражданства России и США, намекнул на месть со стороны Америки в вопросе признания геноцида армян Турцией.

Общество Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.