Самым богатым наследником ($18 млрд) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова. У одного из участников — совладельца LetterOne и "Альфа-Групп" Михаила Фридмана в 2019 году родилась дочь.

с чего всё началось

Рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров по версии журнала Forbes снова возглавил Юсуф Алекперов. В списке представлено 20 семей миллиардеров, где на каждого ребенка приходится не менее $2,25 млрд.

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