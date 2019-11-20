По оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, по итогам 2018 года оборот Instagram-рекламы в России составил 10 млрд рублей, а по итогам 2019 года составит 12-15 млрд рублей. Мы решили проанализировать, кто больше всего зарабатывает на рекламе в Instagram. Лидером рейтинга стала Ксения Собчак.

с чего всё началось

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.

Футбол Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

Технологии Google запустила облачный игровой сервис Stadia Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.

Авто Новую Chevrolet Niva показали дилерам марки Как выясняется, модель следующего поколения уже фактически готова и ее фотографии показали дилерам бренда в России.

Происшествия Boeing проверит двигатели нескольких тысяч самолетов Boeing проверит двигатели нескольких тысяч самолетов модели 737 Next Generation, сообщает The Washington Post.

Политика Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Замглавы МИД Украины покинет пост из-за разногласий по поводу России «24 канал», который приводит выдержки из программы с Зеркаль, отмечает, что на вопрос ведущего Дениса Бигуса, почему дипломат не хочет остаться в ведомстве как часть системы, которая может оказывать сопротивление России, она ответила: «Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента».

Футбол Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020 Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.

Кино 50-летний малыш Йода умилил зрителей Фавро опубликовал в социальных сетях оригинальный концепт-арт, доказывающий, что Малыш Йода всегда был таким очаровательным.

Политика Путин назвал причины распада СССР Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.

Происшествия Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.

Музыка Объявлены номинанты премии «Грэмми» Ариана Гранде претендует на победу в пяти категориях. 62-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 26 января 2020 года.

Общество РЖД показали макет нового плацкартного вагона На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.