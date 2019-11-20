Общество
ИзвестияForbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября. Так, больше всех на рекламе зарабатывает телеведущая Ксения Собчак — ее доход оценивается в $1,6 млн.
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с чего всё началось
По оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, по итогам 2018 года оборот Instagram-рекламы в России составил 10 млрд рублей, а по итогам 2019 года составит 12-15 млрд рублей. Мы решили проанализировать, кто больше всего зарабатывает на рекламе в Instagram. Лидером рейтинга стала Ксения Собчак.Forbesвчера в 23:21
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