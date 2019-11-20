Общество

ИзвестияИзвестияForbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября. Так, больше всех на рекламе зарабатывает телеведущая Ксения Собчак — ее доход оценивается в $1,6 млн.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Собчак, Бузова, Хабиб: 15 блогеров, которые зарабатывают больше всего в Instagram

По оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, по итогам 2018 года оборот Instagram-рекламы в России составил 10 млрд рублей, а по итогам 2019 года составит 12-15 млрд рублей. Мы решили проанализировать, кто больше всего зарабатывает на рекламе в Instagram. Лидером рейтинга стала Ксения Собчак.
Forbesвчера в 23:21

Подробнее о событии

Алкоголь, фильтры для воды и помада: на какой рекламе зарабатывают звезды

РБК09:42

Стало известно, сколько Хабиб заработал на рекламе в Instagram в 2019 году

РИА Новости07:03

Собчак, Бузова, Хабиб: 15 блогеров, которые зарабатывают больше всего в Instagram

Forbesвчера в 23:21

Собчак возглавила рейтинг самых богатых российских блогеров в Instagram по версии Forbes

ТАСС01:45

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Известия01:30

Forbes раскрыл, сколько Бузова, Собчак и Рудковская зарабатывают в Instagram

URA.Ru00:25

Собчак стала самым богатым инста-блогером, обойдя Тодоренко и Бузову

Комсомольская правда06:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Политика

Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 04:37
Космос

Спутники NASA зафиксировали две рекордно мощных гамма-вспышки

ТАСС 13:02
Армия и оружие

Российские комплексы «Панцирь» защитили авиасалон в Дубае

Военное дело 09:25
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Экономика

Власти РФ разрушают экономику и жизни людей – Михаил Делягин

Помимо нестабильности, которая воцарилась в российской экономике, дополнительным негативным фактором оказывается откровенная неадекватность государства, которое отказывается обращать внимание на реальные проблемы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 11:18
Спорт

В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Аргументы и Факты 05:22
Культура

Госпитализирован российский участник детского «Евровидения»

Газета.Ru 14:27
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
RT на русском 03:16
Транспорт

Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД

До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Комсомольская правда 14:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем.
Piter.tv 00:43
Хоккей

«Спартак» победил «Локомотив» в серии буллитов в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Спартака" обыграли ярославский "Локомотив" в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:05
Экономика

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ 07:37
Политика

Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми

На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:29
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

Поговаривают, что поводом для этого стало известие о рождении сына у Шаляпина от другой женщины.
Kleo.ru 11:20
Общество

Крысы лишили жителей Эстонии государственных электронных услуг

В наиболее тяжелом положении оказались люди, нуждающиеся в медицинской помощи, а также те, у кого закончились лекарства, выписываемые врачами в Эстонии по интернету.
Интерфакс 13:42
Авто

Volkswagen представил новый электрический универсал ID Space Vision

Немецкая компания Volkswagen пополнила линейку электрических моделей ID новым концептом электрического универсала ID.
Автоновости дня 00:57
Общество

«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции

Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
Известия 11:30
Культура

Сергей Полунин отмечает 30-летие

20 ноября исполняется 30 лет артисту балета Сергею Полунину.
RT на русском 07:08
Гаджеты

Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон

График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
iXBT.com 05:57
Политика

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

РИА Новости 09:57
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор 04:22
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Кино

Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус

Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Neva.Today вчера в 10:08
Футбол

Александр Медведев рассказал о возможных трансферах «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» сообщил, что у ряда игроков сборной заканчиваются контракты.
Neva.Today 11:29
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика

В Сербии проверят сообщения о «вербовке» офицера российским военным

Власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера, сообщил министр обороны Александр Вулин.
РИА Новости 14:42
Происшествия

На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку

20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
ТАСС 18 ноября в 07:49
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Гаджеты

Все смартфоны Samsung линейки Galaxy A получат Android 10 из коробки

Самой младшей моделью обновленной линейки Samsung Galaxy A станет смартфон Galaxy A01.
Planet Today 04:10
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
Известия 15:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хабиб Нурмагомедов
Российский боец смешанных единоборств
Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на 19 августа 2019 года занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Регина Тодоренко
Украинская ведущая
Украинская телеведущая, певица, композитор. Наиболее известна по телепередаче «Орёл и решка».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное