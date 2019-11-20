Общество

КоммерсантъКоммерсантъForbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
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Собчак, Бузова, Хабиб: 15 блогеров, которые зарабатывают больше всего в Instagram

По оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, по итогам 2018 года оборот Instagram-рекламы в России составил 10 млрд рублей, а по итогам 2019 года составит 12-15 млрд рублей. Мы решили проанализировать, кто больше всего зарабатывает на рекламе в Instagram. Лидером рейтинга стала Ксения Собчак.
Forbesвчера в 23:21

Подробнее о событии

Собчак возглавила рейтинг самых богатых российских блогеров в Instagram по версии Forbes

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Собчак, Бузова, Хабиб: 15 блогеров, которые зарабатывают больше всего в Instagram

Forbesвчера в 23:21
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 14:04, Вашингтон
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Apple обвинила Россию в краже технологии экстренной связи в смартфонах

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что личности фанатов, оскорбивших капитана сборной Артема Дзюбу, будут установлены.
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Лидер оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бени Ганц вернул президенту Израиля Реувену Ривлину мандат на формирование правительства за несколько часов до дедлайна.
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Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день

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Армия и оружие

НАТО признает космос сферой военной деятельности

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