Общество

КоммерсантъКоммерсантъForbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram. Суммарный оборот Instagram-рекламы в России в 2018 году составил 12 – 15 млрд руб. Большинство попавших в рейтинг — женщины.
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Собчак, Бузова, Хабиб: 15 блогеров, которые зарабатывают больше всего в Instagram

По оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, по итогам 2018 года оборот Instagram-рекламы в России составил 10 млрд рублей, а по итогам 2019 года составит 12-15 млрд рублей. Мы решили проанализировать, кто больше всего зарабатывает на рекламе в Instagram. Лидером рейтинга стала Ксения Собчак.
Forbesвчера в 23:21

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Собчак, Бузова, Хабиб: 15 блогеров, которые зарабатывают больше всего в Instagram

Forbesвчера в 23:21
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