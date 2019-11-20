Общество
КоммерсантъForbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram. Суммарный оборот Instagram-рекламы в России в 2018 году составил 12 – 15 млрд руб. Большинство попавших в рейтинг — женщины.
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с чего всё началось
По оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, по итогам 2018 года оборот Instagram-рекламы в России составил 10 млрд рублей, а по итогам 2019 года составит 12-15 млрд рублей. Мы решили проанализировать, кто больше всего зарабатывает на рекламе в Instagram. Лидером рейтинга стала Ксения Собчак.Forbesвчера в 23:21
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