Общество
КоммерсантъForbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram. Суммарный оборот Instagram-рекламы в России в 2018 году составил 12 – 15 млрд руб. Большинство попавших в рейтинг — женщины.
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с чего всё началось
По оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, по итогам 2018 года оборот Instagram-рекламы в России составил 10 млрд рублей, а по итогам 2019 года составит 12-15 млрд рублей. Мы решили проанализировать, кто больше всего зарабатывает на рекламе в Instagram. Лидером рейтинга стала Ксения Собчак.Forbesвчера в 23:21
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От Собчак до Хабиба: Forbes составил рейтинг звезд, успешно зарабатывающих в Instagram
Комсомольская правда01:39
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