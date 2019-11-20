Общество

КоммерсантъКоммерсантъForbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram. Суммарный оборот Instagram-рекламы в России в 2018 году составил 12 – 15 млрд руб. Большинство попавших в рейтинг — женщины.
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Собчак, Бузова, Хабиб: 15 блогеров, которые зарабатывают больше всего в Instagram

По оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, по итогам 2018 года оборот Instagram-рекламы в России составил 10 млрд рублей, а по итогам 2019 года составит 12-15 млрд рублей. Мы решили проанализировать, кто больше всего зарабатывает на рекламе в Instagram. Лидером рейтинга стала Ксения Собчак.
Forbesвчера в 23:21

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Собчак шагает впереди: опубликован рейтинг самых богатых Instagram-блогеров

Вести.Ru02:10

Собчак, Бузова, Хабиб: 15 блогеров, которые зарабатывают больше всего в Instagram

Forbesвчера в 23:21

Собчак возглавила рейтинг самых богатых российских блогеров в Instagram по версии Forbes

ТАСС01:45

От Собчак до Хабиба: Forbes составил рейтинг звезд, успешно зарабатывающих в Instagram

Комсомольская правда01:39

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Известия01:30

Forbes раскрыл, сколько Бузова, Собчак и Рудковская зарабатывают в Instagram

URA.Ru00:25

Тройку лидеров рейтинга Forbes по заработку в Instagram составили женщины

РБК01:48
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Мосгорсуд отказался восстановить на службе полицейского Андрея Щирова

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RT на русском 03:16
Транспорт

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Вечерняя Москва вчера в 23:53
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Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава.
Lenta.ru вчера в 19:56
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Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

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«Сочи» уволил главного тренера Точилина

Руководство «Сочи» отправило в отставку главного тренера Александра Точилина, говорится в сообщении футбольного клуба.
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В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники

По данным собеседника DonDay.ru, речь идет о следователе полиции, он взял в заложники свою супругу и ребенка, но через какое-то время отпустил несовершеннолетнего.
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Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Общество

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Замглавы МИД Украины захотела «вжарить» Россию на деньги

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев будет добиваться взыскания компенсаций с России в случае, если Международный суд ООН вынесет решение по делу относительно Крыма и Донбасса в пользу украинской стороны.
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Политика

Сенат США принял закон о защите прав человека в Гонконге

Собственный вариант законопроекта о «Защите прав человека и демократии в Гонконге» приняли американские сенаторы на заседании 19 ноября.
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30-метровый астероид мчится к Земле. Он пролетит в 5 раз ближе Луны

По статистике, ежегодно несколько десятков меньших астероидов в диапазоне размеров от 6 до 12 метров пролетают мимо нашей планеты ближе, чем расстояние от Земли до Луны, однако столь крупный объект всего в 85 тысячах километров, большая редкость.
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Позже врачи инфекционного отделения пояснили, что инфекция носила молниеносный характер, в реанимацию ребенок поступил уже в крайне тяжелом состоянии.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 00:49
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Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
Политика

Выдворение Саакашвили с Украины было законным — Верховный суд

Верховный суд Украины отказал в удовлетворении жалобы экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу о его реадмиссии в Польшу.
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Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме

Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
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Общество

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
РИА Новости вчера в 17:26
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Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Газета.Ru 18 ноября в 15:43
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Под Волгоградом задержаны браконьеры, действовавшие под прикрытием НИИ

Браконьеры действовали под прикрытием научно-исследовательского института, сообщили РИА Новости в МВД.
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Экономика

Силуанов заявил об ускорении роста экономики до 2,2%

В октябре рост экономики России ускорился до 2,2%, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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РИА Новости 00:50
Происшествия

Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку снимок

Сильное алкогольное опьянение помешало врачу в Воронежской области сделать рентген ребенку со сломанной рукой.
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В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

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Стоимость медсправки для водителей вырастет в 20 раз

В медицинских учреждениях, предлагающих услугу медосвидетельствования для получения водительских прав, настоящий ажиотаж: через два дня вступят в силу поправки Минздрава РФ в процедуру прохождения обязательного медосмотра.
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