Экономика
КоммерсантъForbes составил рейтинг директоров-капиталистов
Forbes представил рейтинг российских руководителей, которые владеют акциями своих компаний и пакеты которых оцениваются наиболее высоко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:53, Вашингтон
Происшествия
Российская школьница защитилась ножом от отчима попала под суд
В Перми завели уголовное дело на школьницу, которая нанесла смертельный удар ножом отчиму, избившему саму девочку, ее бабушку и подругу.
Общество
Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей
Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
Происшествия
В Крыму старшеклассник умер во время урока
Трагедия произошла во время урока. В ведомстве отметили, что причины, приведшие к летальному исходу, определят медики.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Фигурное катание
Загитова и Косторная выступят на Гран-при Японии
Примечательно, что две фигуристки уже выступали на одном этапе во Франции, и тогда победу в очном противостоянии одержала Косторная, для которой этот сезон является дебютным на взрослом уровне.
Общество
Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин заявил, что для него большая честь вручить известному композитору Александре Пахмутовой орден Андрея Первозванного - высшую государственную награду страны.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Политика
Госдума разрешила силовикам сбивать беспилотники
Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон, который разрешает силовым структурам ликвидировать беспилотные летательные аппараты.
Технологии
Павел Дуров сказал всем удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram рекомендовал пользователям удалить приложение WhatsApp из-за критической уязвимости.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Наука
По симптомам из романов: медики поставили диагноз жертвам вампиров
Полидори описал только двух жертв, но не указал на их симптомы после нападения. В романе "Камилла" укушенных вампиром было уже три.
Энергетика
Кабмин Украины прорабатывает «страховые цены на газ» для населения
По словам министра, с 1 января 2020 года «потенциально может быть остановлен транзит газа через территорию Украины», что несёт риск безопасности поставок, «а это значит, что цена может расти, и значительно расти».
Общество
«Каста» предложила Путину свой гимн России
Группа «Каста» записала видеообращение с альтернативным гимном России, адресованное президенту страны Владимиру Путину.
Общество
Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы
Суд в США приговорил программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась
По данным издания, ранее она давала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Наука
В Мексиканском заливе обнаружили зубы крупнейшей доисторической акулы, жившей 2,5 миллиона лет назад
В Мексиканском заливе обнаружили зубы крупнейшей доисторической акулы, жившей 2,5 миллиона лет назад Спелеолог и фотограф Кай Ните Вилчис Сапата и его коллега Эрик Соса Родригес рассказали, что первоначальный анализ 13 зубов, их формы и размера показал, что они относятся к уже вымершему мегалодону, акуле-мако и пилоносной акуле (эти два вида существуют и сегодня).
Политика
Тимошенко снова заплела «революционный калач» после ссоры с Зеленским
По мнению сотрудников прессы, к «революционной» прическе Юлия Тимошенко снова вернулась после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Авто
Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
Общество
Глава «Победы» предупредил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах
Глава «Победы» Андрей Калмыков направил письмо министру транспорта Евгению Дитриху, в котором предупредил о риске авиакатастроф из-за повреждений шасси сотрудниками аэропортов.
Армия и оружие
Разведка США заподозрила Иран в намерении купить российские С-400
Футбол
Донецкий «Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке
Донецкий "Шахтер" оштрафован за объявление на русском языке, прозвучавшее во время матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо", передает "Футбол 24".
Происшествия
Генерала связали с вымогателями
ФСБ и СКР провели обыски в управлении МВД Тюменской области Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в управлении МВД по Тюменской области, а также в квартире бывшего начальника УМВД Юрия Алтынова, ушедшего в отставку 4 ноября.
Политика
Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину
Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .