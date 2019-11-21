Экономика

КоммерсантъКоммерсантъForbes составил рейтинг директоров-капиталистов

Forbes представил рейтинг российских руководителей, которые владеют акциями своих компаний и пакеты которых оцениваются наиболее высоко.
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Греф и Савельев впервые попали в список директоров-капиталистов от Forbes

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Греф и Савельев впервые вошли в рейтинг директоров-капиталистов Forbes

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Forbes составил рейтинг топ-менеджеров с самым дорогим пакетом акций

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Forbes назвал российских «золотых директоров»

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Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов

Коммерсантъ01:20

Сечин и Греф попали в рейтинг топ-менеджеров с самыми дорогими пакетами акций

URA.Ru00:05

Золотые директора: 20 топ-менеджеров с самыми дорогими пакетами акций своих компаний

Forbesвчера в 23:21
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В Крыму старшеклассник умер во время урока

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Президент России Владимир Путин заявил, что для него большая честь вручить известному композитору Александре Пахмутовой орден Андрея Первозванного - высшую государственную награду страны.
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News.ru 07:15
Технологии

Павел Дуров сказал всем удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram рекомендовал пользователям удалить приложение WhatsApp из-за критической уязвимости.
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На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

РБК 09:39
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили

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Суд в США приговорил программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.
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РБК 05:49
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Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

По данным издания, ранее она давала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей.
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Происшествия

Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
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Тимошенко снова заплела «революционный калач» после ссоры с Зеленским

По мнению сотрудников прессы, к «революционной» прическе Юлия Тимошенко снова вернулась после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
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Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4

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Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
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Глава «Победы» предупредил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах

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Разведка США заподозрила Иран в намерении купить российские С-400

Газета.Ru 19 ноября в 20:33
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Донецкий «Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке

Донецкий "Шахтер" оштрафован за объявление на русском языке, прозвучавшее во время матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо", передает "Футбол 24".
Газета.Ru 10:51
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Генерала связали с вымогателями

ФСБ и СКР провели обыски в управлении МВД Тюменской области Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в управлении МВД по Тюменской области, а также в квартире бывшего начальника УМВД Юрия Алтынова, ушедшего в отставку 4 ноября.
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Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
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Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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Конов Дмитрий
Предприниматель
Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг». Окончил Московский государственный институт международных отношений. В 2018 году по данным Forbes в рейтинге богатейших россиян находился на 194-ом месте с состоянием 500 млн долларов.
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