Экономика

КоммерсантъКоммерсантъForbes составил рейтинг директоров-капиталистов

Forbes представил рейтинг российских руководителей, которые владеют акциями своих компаний и пакеты которых оцениваются наиболее высоко.
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В рейтинг директоров-капиталистов впервые вошли Герман Греф и Виталий Савельев

Forbes00:00

Греф и Савельев впервые попали в список директоров-капиталистов от Forbes

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Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов

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Forbes составил рейтинг топ-менеджеров с самым дорогим пакетом акций

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Сечин и Греф попали в рейтинг топ-менеджеров с самыми дорогими пакетами акций

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Дюков вновь возглавил рейтинг директоров-капиталистов Forbes

ПРАЙМ00:50

Forbes выяснил, какие директора в России крупнейшие капиталисты

Евразия Daily01:36
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Ночь на 21 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени

Ночь на 21 ноября стала самой холодной с начала осени в столице.
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Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр

Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
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Наиболее популярным у россиян сервисом стали переводы и платежи — о такой услуге знают 100% жителей страны (в мире — 96%).
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США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
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Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
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Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов из-за проблем с безопасностью.
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Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
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Анонимное сообщение о минировании поступило в колледж полиции в Москве

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Изначально модель Redmi Note 8 Pro вышла в версиях с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт и 128 Гбайт соответственно.
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Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
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В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов

В минздраве региона ожидают, что частные клиники полностью откажутся от проведения абортов уже в 2020 году.
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Собственный циклотронный комплекс онкологического диспансера Свердловской области, позволяющий получать изотопы для ядерной медицины, запустят только в конце 2022 года.
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Lada Vesta приобретет японские компоненты, призванные повысить качество отечественного автомобиля и сделать его намного более комфортным.
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Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 09:15
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Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
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Утвержден стадион для последнего матча «Торпедо» в году

Как стало известно Sobesednik.ru, московское «Торпедо» и ФНЛ официально согласовали проведение встречи 25-го тура c «Лучом» на стадионе Спортгородка «Лужников».
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Байден посетовал на нежелание Путина видеть его президентом США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет его победы на выборах главы государства 2020 года.
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Семья Заворотнюк ответила на слухи о ее смерти

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали слухи о ее смерти в Instagram.
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Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

Ольга уверенно заявила, что в фильме «Текст» у Асмус есть накладки, которые прикрывают интимные части тела.
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УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации после матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной России.
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Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

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Глава ВТБ встретил инвесторов в образе героя из «Гарри Поттера»

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МВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

К 10 января 2020 года Министерство внутренних дел России создаст подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, передает ТАСС.
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Брат Хабиба отстранён от боев на 180 дней по медицинским причинам

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Хенн Пыллуаас, спикер парламента Эстонии, заявил, что его страна требует от России вернуть те 5% территории, которые якобы были "аннексированы" СССР в 1940 году.
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«Газпром газораспределение» выставит на продажу на Московской бирже 850,59 млн, или 3,59%, обыкновенных акций «Газпрома», говорится в материалах газового холдинга.
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Зафиксирован самый мощный гамма-всплеск за всю историю наблюдений

Гамма-всплески считаются наиболее яростными взрывами во Вселенной, обычно всего за несколько секунд они выделяют больше энергии, чем наше Солнце за всю свою жизнь, а их яркое свечение достигает самых отдаленных уголков космоса.
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Зидан накажет Бэйла за фото со скандальным флагом

Фланговый нападающий «Реала» Гарет Бэйл не сможет избежать наказания за свой поступок по окончании матча за сборную Уэльса.
Bookmaker-ratings.ru 02:23
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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Конов Дмитрий
Предприниматель
Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг». Окончил Московский государственный институт международных отношений. В 2018 году по данным Forbes в рейтинге богатейших россиян находился на 194-ом месте с состоянием 500 млн долларов.
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