Экономика

ВедомостиВедомостиГреф и Савельев впервые вошли в рейтинг директоров-капиталистов Forbes

В рейтинг директоров-капиталистов Forbes впервые вошли президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, а также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и руководитель АФК «Система» Андрей Дубовсков.
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В рейтинг директоров-капиталистов впервые вошли Герман Греф и Виталий Савельев

Forbes00:00

Греф и Савельев впервые попали в список директоров-капиталистов от Forbes

РБК01:38

Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов

Коммерсантъ01:20

Forbes составил рейтинг топ-менеджеров с самым дорогим пакетом акций

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Сечин и Греф попали в рейтинг топ-менеджеров с самыми дорогими пакетами акций

URA.Ru00:05

Греф и Савельев впервые вошли в рейтинг директоров-капиталистов Forbes

Ведомости03:04

Дюков вновь возглавил рейтинг директоров-капиталистов Forbes

ПРАЙМ00:50
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Общество

По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела

Российская газета 02:36
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия вчера в 12:48
Политика

Опубликован список украденного с украинских кораблей

В ночь на четверг бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал докладную записку по итогам осмотра кораблей.
Грани.ру 02:40
Политика

«Первая фаза» торговой сделки США и Китая может не состояться в этом году

Глава китайской делегации на переговорах с США по торговле, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, выступая на обеде в Пекине, что он проявляет "острожный оптимизм" по поводу заключения "первой фазы" торгового соглашения, сообщило Bloomberg News со ссылкой на информированные источники.
Вести.Финанс 01:57
Экономика

«Газпром газораспределение» продаст 3,5% акций «Газпрома»

Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга, или 3,5%.
ТАСС 00:36
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Lenta.ru вчера в 17:28
Авто

Составлен рейтинг ликвидных автомобилей на российском рынке

Среднерыночная остаточная стоимость автомобилей сократилась по сравнению с прошлым годом до 72,3% (-0,2%). Но динамика у всех марок разная.
110km.ru 02:58
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor 19 ноября в 14:03
Гаджеты

Неравный бой с дефицитом процессоров Intel пока не позволяет говорить о победе

На октябрьском отчётном мероприятии руководство Intel призналось, что реализуемые меры по борьбе с дефицитом производственных мощностей не дали нужного результата во втором полугодии, и на первую половину 2020 года объёмы производства планируются таким образом, чтобы превышать прогнозируемые потребности рынка на 5–9 %, формируя небольшой запас на случай новых колебаний спроса.
3DNews 01:47
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:16
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru вчера в 09:11
Общество

В городах России возникли очереди за справками для водителей

2. Очереди за справками старого образца образовались сразу в нескольких городах Изменения в правилах вызвали ажиотаж, автомобилисты стремятся успеть получить справку по прежней цене.
Lenta.ru вчера в 08:04
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
РИА Новости 02:55
Футбол

Утвержден стадион для последнего матча «Торпедо» в году

Как стало известно Sobesednik.ru, московское «Торпедо» и ФНЛ официально согласовали проведение встречи 25-го тура c «Лучом» на стадионе Спортгородка «Лужников».
Собеседник 18 ноября в 10:30
Армия и оружие

TheБабель (Украина): боевой катер «Кременчуг» мешает россиянам блокировать украинские порты (theБабель)

На территории Мариупольского порта куча людей, работают краны, бетономешалки. На пристани пришвартованы два катера: «Кременчуг» и «Лубны».
ИноСМИ 02:56
Космос

Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Интерфакс 02:52
Общество

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Интерфакс вчера в 23:17
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК вчера в 13:32
Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
7 новостей вчера в 23:08
Экономика

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Коммерсантъ 01:50
Технологии

Поезда и самолеты в России могут снабдить высокоскоростным интернетом

Российская газета 00:13
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Политика

Рабинович о ситуации на Украине: Даже Порошенко такого не позволял

Новая власть, по мнению Рабиновича, никак не меняет сложившуюся ситуацию.
Свободная Пресса вчера в 23:25
Политика

Путин прокомментировал свои отношения с Зеленским

Путин полагает, что Зеленский искренне хочет улучшить ситуацию на юго-востоке Украины.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
Космос

В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю

Свободная Пресса вчера в 09:50
Транспорт

Турникеты МЦД сломались через несколько часов после открытия станций

Коммерсантъ 02:53
Общество

Проект российского аналога «Википедии» представили в Уфе

Научное издательство "Большая российская энциклопедия" презентовало в столице Башкирии проект электронного научно-образовательного портала, предполагаемой российской версии свободной энциклопедии "Википедия".
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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Конов Дмитрий
Предприниматель
Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг». Окончил Московский государственный институт международных отношений. В 2018 году по данным Forbes в рейтинге богатейших россиян находился на 194-ом месте с состоянием 500 млн долларов.
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