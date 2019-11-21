Экономика
ВедомостиГреф и Савельев впервые вошли в рейтинг директоров-капиталистов Forbes
В рейтинг директоров-капиталистов Forbes впервые вошли президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, а также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и руководитель АФК «Система» Андрей Дубовсков.
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Общество
По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Политика
Опубликован список украденного с украинских кораблей
В ночь на четверг бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал докладную записку по итогам осмотра кораблей.
Политика
«Первая фаза» торговой сделки США и Китая может не состояться в этом году
Глава китайской делегации на переговорах с США по торговле, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, выступая на обеде в Пекине, что он проявляет "острожный оптимизм" по поводу заключения "первой фазы" торгового соглашения, сообщило Bloomberg News со ссылкой на информированные источники.
Экономика
«Газпром газораспределение» продаст 3,5% акций «Газпрома»
Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга, или 3,5%.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Авто
Составлен рейтинг ликвидных автомобилей на российском рынке
Среднерыночная остаточная стоимость автомобилей сократилась по сравнению с прошлым годом до 72,3% (-0,2%). Но динамика у всех марок разная.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
Гаджеты
Неравный бой с дефицитом процессоров Intel пока не позволяет говорить о победе
На октябрьском отчётном мероприятии руководство Intel призналось, что реализуемые меры по борьбе с дефицитом производственных мощностей не дали нужного результата во втором полугодии, и на первую половину 2020 года объёмы производства планируются таким образом, чтобы превышать прогнозируемые потребности рынка на 5–9 %, формируя небольшой запас на случай новых колебаний спроса.
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Общество
В городах России возникли очереди за справками для водителей
2. Очереди за справками старого образца образовались сразу в нескольких городах Изменения в правилах вызвали ажиотаж, автомобилисты стремятся успеть получить справку по прежней цене.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Футбол
Утвержден стадион для последнего матча «Торпедо» в году
Как стало известно Sobesednik.ru, московское «Торпедо» и ФНЛ официально согласовали проведение встречи 25-го тура c «Лучом» на стадионе Спортгородка «Лужников».
Армия и оружие
TheБабель (Украина): боевой катер «Кременчуг» мешает россиянам блокировать украинские порты (theБабель)
На территории Мариупольского порта куча людей, работают краны, бетономешалки. На пристани пришвартованы два катера: «Кременчуг» и «Лубны».
Космос
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Общество
Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Экономика
Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию
В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Технологии
Поезда и самолеты в России могут снабдить высокоскоростным интернетом
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Политика
Рабинович о ситуации на Украине: Даже Порошенко такого не позволял
Новая власть, по мнению Рабиновича, никак не меняет сложившуюся ситуацию.
Политика
Путин прокомментировал свои отношения с Зеленским
Путин полагает, что Зеленский искренне хочет улучшить ситуацию на юго-востоке Украины.
Космос
В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю
Общество
Проект российского аналога «Википедии» представили в Уфе
Научное издательство "Большая российская энциклопедия" презентовало в столице Башкирии проект электронного научно-образовательного портала, предполагаемой российской версии свободной энциклопедии "Википедия".