Экономика

КоммерсантъКоммерсантъForbes составил рейтинг директоров-капиталистов

Forbes представил рейтинг российских руководителей, которые владеют акциями своих компаний и пакеты которых оцениваются наиболее высоко.
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В рейтинг директоров-капиталистов впервые вошли Герман Греф и Виталий Савельев

Forbes00:00

Греф и Савельев впервые попали в список директоров-капиталистов от Forbes

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Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов

Коммерсантъ01:20

Forbes составил рейтинг топ-менеджеров с самым дорогим пакетом акций

ТАСС01:48

Сечин и Греф попали в рейтинг топ-менеджеров с самыми дорогими пакетами акций

URA.Ru00:05

Греф и Савельев впервые вошли в рейтинг директоров-капиталистов Forbes

Ведомости03:04

Forbes назвал российских «золотых директоров»

REGNUM03:27
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У самолета Зеленского отказал двигатель

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РБК 02:20
Хоккей

Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

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В ФСБ опровергли обвинения Украины о состоянии переданных судов

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.
Известия 03:23
Экономика

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Коммерсантъ 01:50
Космос

Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Интерфакс 02:52
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В Турции пропал российский футболист

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Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России

Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям.
Lenta.ru 02:35
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В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
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По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела

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Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
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Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
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Опубликованы первые фото салона новой Kia Optima

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«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже

Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
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Под Ростовом вспыхнул пожар на рынке «Атлант»

В Ростовской области начался пожар на рынке "Атлант", расположенном в поселке Янтарный Аксайского района.
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США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
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Опубликованы имена номинантов на премию «Грэмми»

Стали известны имена номинантов престижной музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает издание Billboard.
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В Москве «заминировали» колледжи и вузы силовых ведомств

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Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

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Поезда и самолеты в России обеспечат высокоскоростным интернетом

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Несколько автомобильных СМИ уже успели протестировать модель, но так и не смогли оценить надежность новой трансмиссии — на тест-драйв отводилось всего 2 дня.
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Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Транспорт

Путин лично откроет платную трассу М-11 Москва–Петербург

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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Конов Дмитрий
Предприниматель
Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг». Окончил Московский государственный институт международных отношений. В 2018 году по данным Forbes в рейтинге богатейших россиян находился на 194-ом месте с состоянием 500 млн долларов.
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