Экономика
КоммерсантъForbes составил рейтинг директоров-капиталистов
Forbes представил рейтинг российских руководителей, которые владеют акциями своих компаний и пакеты которых оцениваются наиболее высоко.
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Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Политика
СМИ узнали о планах Думы потратить ₽350 млн на изучение мнения граждан
В 2020 году Госдума исследует мнение россиян о своей работе и проанализирует «структуру общественного запроса» к депутатам, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на план экспертных и исследовательских работ нижней палаты парламента, имеющийся в распоряжении издания.
Хоккей
Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
Политика
В ФСБ опровергли обвинения Украины о состоянии переданных судов
«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.
Экономика
Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию
В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Космос
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Футбол
В Турции пропал российский футболист
Происшествия
Возбуждено дело против посадившей ребенка за руль матери
В отношении жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль автомобиля, возбуждено уголовное дело.
Общество
Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России
Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям.
Общество
В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
Общество
По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Авто
Опубликованы первые фото салона новой Kia Optima
Свежая утечка официальной брошюры новинки, опубликованная коллегами из Thekoreancarblog, исправляет этот «пробел».
Шоу-бизнес
Лобода показала подписчикам идеальный шпагат
В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.
Экономика
«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже
Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
Происшествия
Под Ростовом вспыхнул пожар на рынке «Атлант»
В Ростовской области начался пожар на рынке "Атлант", расположенном в поселке Янтарный Аксайского района.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Авто
Представили электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback
Запас хода по циклу WLTP составит 347 км. Также для модели предложат модификацию e-tron Sportback 55 quattro, в которой мощность установки будет 360 л.с. с возможностью кратковременного увеличения до 408 л.с. Разгон составит 5,7 секунды, максимальная скорость – 200 км/ч.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Музыка
Опубликованы имена номинантов на премию «Грэмми»
Стали известны имена номинантов престижной музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает издание Billboard.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
Технологии
Поезда и самолеты в России обеспечат высокоскоростным интернетом
Авто
Блогеры оценили новую Lada Vesta с вариатором
Несколько автомобильных СМИ уже успели протестировать модель, но так и не смогли оценить надежность новой трансмиссии — на тест-драйв отводилось всего 2 дня.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Транспорт
Путин лично откроет платную трассу М-11 Москва–Петербург
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Шоу-бизнес