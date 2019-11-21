Forbes представил рейтинг российских руководителей, которые владеют акциями своих компаний и пакеты которых оцениваются наиболее высоко.

Политика СМИ узнали о планах Думы потратить ₽350 млн на изучение мнения граждан В 2020 году Госдума исследует мнение россиян о своей работе и проанализирует «структуру общественного запроса» к депутатам, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на план экспертных и исследовательских работ нижней палаты парламента, имеющийся в распоряжении издания.

Политика В ФСБ опровергли обвинения Украины о состоянии переданных судов «Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Экономика Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.

Космос Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.

Общество Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям.

Общество В городах России образовались очереди за справками для водителей В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.

Шоу-бизнес Лобода показала подписчикам идеальный шпагат В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.

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Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Политика Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.