Общество
RuNews24.ruForbes составил рейтинг директоров-капиталистов в России
Тройку лидеров замыкает Иван Стрешинский – гендиректор USM Management, он владеет акциями на 397 млн долларов.
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Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Транспорт
Путин в четверг примет участие в открытии движения по МЦД
После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово.
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами у Кремля
Основатель и совладелец компании Group-IB Илья Сачков стал участником конфликта с таксистами в историческом центре Москвы, недалеко от Кремля.
Происшествия
Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован
Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.
Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
Авто
В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4
Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о смерти актрисы
Информация о возможной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк попала в прессу от анонимного источника, якобы имеющего связь с самой телезвездой и ее мужем Петром Чернышевым.
Шоу-бизнес
Комедии рад: 45-летняя Анна Михалкова снялась в нижнем белье
Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Общество
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Политика
Путин пошутил о «президентских амбициях» Чилингарова
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы
Экономика
«Газпром» продаст свои акции более чем на 200 млрд рублей
Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей.
Происшествия
Ректор одного из ведущих медицинских вузов России задержана в Твери
Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Общество
Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
Хоккей
Овечкин ударил Панарина и получил удаление
Происшествия
Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах от следователя
Свидетель обвинения по делу «Седьмой студии» Алеся Махмутова заявила на заседании в суде, что следователь угрожал ей во время допроса.
Политика
Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили
Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Политика
Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти
Владимир Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевых нефти и газа.
Армия и оружие
Видео с ракетным комплексом «Панцирь-С1» появилось в Сети
Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» направлен на ближнюю защиту гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения.
Общество
Маткапитал разрешат тратить на строительство дома на садовом участке
Кино
Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники
Министерство культуры имеет право перенести релизы иностранных картин, если они будут мешать в прокате российским премьерам.
Наука
Найдена точная формула перевода собачьего возраста в человеческий
Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли интересный способ пересчета возраста собак в человеческий.