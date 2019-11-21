Общество
RuNews24.ruForbes составил рейтинг директоров-капиталистов в России
Тройку лидеров замыкает Иван Стрешинский – гендиректор USM Management, он владеет акциями на 397 млн долларов.
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Происшествия
Площадь пожара в новой Москве достигла тысячи «квадратов»
Площадь пожара в поселении Мосрентген в новой Москве, где ранее загорелось жилое здание, выросла до одной тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Футбол
Делегат УЕФА не зафиксировал оскорбления Дзюбы
По данным «СЭ», делегат матча Сан-Марино — Россия Ярослав Дудл не отразил в своем рапорте тот факт, что российские болельщики во время игры скандировали нецензурные выражения в адрес капитана нашей сборной Артема Дзюбы.
Происшествия
На взявшего в заложники жену в Ростове-на-Дону следователя завели дело
СК возбудил уголовное дело в отношении следователя, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону.
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
Политика
Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии
Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Кино
Дэйзи Ридли описала грядущий эпизод «Звездных войн» четырьмя словами
Недавно актриса Дэйзи Ридли, сыгравшая джедая Рей, рассказала, каким получился финал всеми любимой саги.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о смерти актрисы
Информация о возможной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк попала в прессу от анонимного источника, якобы имеющего связь с самой телезвездой и ее мужем Петром Чернышевым.
Происшествия
Уральский кардиолог умер из-за врачебной ошибки
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Наука
Таянье льдов и мешает, и помогает историкам в Монголии
Из-за климатических изменений многовековые слои льда и снега в Монголии тают, обнажая прежде неведомые специалистам артефакты.
Культура
Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта
Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
Армия и оружие
Разведка США заподозрила Иран в намерении купить российские С-400
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Здоровье
Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме
Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Происшествия
В Челябинске арестован вахтёр, забивший до смерти пациента больницы
В Челябинске предъявлено обвинение 35-летнему вахтёру больницы, избившему до смерти пациента лечебного учреждения.
Политика
Госдума разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители
Госдума приняла в четверг закон, предоставляющий силовикам право уничтожать дроны-нарушители, о чём сообщается на официальном сайте законодательного органа.
Общество
СК возбудил два новых дела по хищениям на космодроме Восточный
Следственный комитет возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Технологии
Павел Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp
Футбол
Джикия вошёл в сотню лучших футболистов квалификации Евро-2020
В список 100 лучших футболистов отборочного раунда вошёл один представитель сборной России — защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, занявший 69-е место в рейтинге.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Гаджеты
Xiaomi построила суперфабрику по производству своих смартфонов
В рамках мероприятия World 5G Conference руководитель компании рассказал, что в экономической зоне Пекине они уже построили новый завод.
Общество
Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта
Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Общество
Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам
Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Хоккей
ЦСКА подтвердил переход Марио Кемпе. Контракт рассчитан на два сезона
В предыдущие два сезона нападающий провёл 70 матчей за «Аризону Койотс», записав на свой счёт шесть голов и семь результативных передач при показателе полезности "+4". Кемпе проводил на площадке около 11 минут за матч.
Политика
Фонд Навального подал иск к Путину
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Политика
Бывшего главу Службы безопасности Украины обвинили в шпионаже
4 октября в НАБУ поступило заявление о совершении экс-председателем СБУ преступлений, подпадающих под статьи 28, 364 («Злоупотребление властью»), 365 («Превышение власти или служебных полномочий»), 366 («Служебный подлог»), 191 («Присвоение средств»), 111 («Государственная измена»), 114 («Шпионаж») Уголовного кодекса Украины.