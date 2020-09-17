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РИА Новости
РИА Новости

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний

"Лукойл" вновь возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России, следует из публикации журнала Forbes. Занять первое место компании позволила выручка, которая за прошлый год составила 7,841 триллиона рублей. За год изменений в первой пятерке рейтинга не произошло.В источнике
С чего всё началось
Forbes

200 крупнейших частных компаний России — 2020. Рейтинг Forbes

Снизили темпы роста и участники рейтинга крупнейших частных компании Forbes.
Forbes00:21
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Lenta.ru

Названы самые успешные частные компании в России

Lenta.ru05:18
Forbes

Лидеры продаж: пять крупнейших российских ретейлеров

Forbes05:10
URA.Ru

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компании России. В списке — бизнес из ХМАО и Челябинска

URA.Ru01:28
РИА Новости

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний

РИА Новости01:44
ПРАЙМ

Forbes: «Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге частных компаний России

ПРАЙМ01:39
ТАСС

«Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes

ТАСС01:55
Коммерсантъ

ЛУКОЙЛ снова возглавил рейтинг крупнейших частных компаний по версии Forbes

Коммерсантъ00:55

В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения

Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяла биомедицинские пробы у Алексея Навального, результаты анализов будут переданы властям Германии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
РИА Новости03:44
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Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ru02:45
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РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
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Задержан экс-президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов

Москва, 17 сентября 2020, 11:23 — REGNUM Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, возглавляющий Центр спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России, задержан правоохранительными органами.
REGNUM04:23
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Девять мусорных операторов оказались под угрозой приостановки работы

Где могут прекратить работу мусорные операторы Приостановить работы могут три компании из Дагестана (УК "Лидер", "Дагэкосити" и "Дагэкодом"), по два оператора в Вологодской (" Аквалайн" и "Чистый след") и Челябинской (" Спецсервис" и Центр коммунального сервиса) областях и по одному в Башкирии и Чувашии — "Экология Т" и "МВК Экоцентр", говорится в материалах РЭО.
РБК05:00
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Онколог Смирнова определила причину быстрого роста опухолей

Причины быстрого развития опухолей в разном возрасте перечислила врач-онколог и проктолог Елена Смирнова, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Впрямую влияет на развитие онкологии плохая наследственность, поясняет медик.
Уфимские Заметкивчера в 07:13
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