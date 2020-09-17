Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. Первое место в нем заняла компания «Лукойл», выручка которой в 2019 г. составила 7,841 трлн руб. Ранее она возглавляла этот рейтинг в 2018 г.

С чего всё началось 200 крупнейших частных компаний России — 2020. Рейтинг Forbes Снизили темпы роста и участники рейтинга крупнейших частных компании Forbes. Forbes 00:21