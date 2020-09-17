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Ведомости
Ведомости

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России

Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. Первое место в нем заняла компания «Лукойл», выручка которой в 2019 г. составила 7,841 трлн руб. Ранее она возглавляла этот рейтинг в 2018 г.В источнике
С чего всё началось
Forbes

200 крупнейших частных компаний России — 2020. Рейтинг Forbes

Снизили темпы роста и участники рейтинга крупнейших частных компании Forbes.
Forbes00:21
Подробнее о событии
Forbes

Лидеры продаж: пять крупнейших российских ретейлеров

Forbes05:10
Ведомости

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России

Ведомости02:49
URA.Ru

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компании России. В списке — бизнес из ХМАО и Челябинска

URA.Ru01:28
РИА Новости

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний

РИА Новости01:44
ПРАЙМ

Forbes: «Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге частных компаний России

ПРАЙМ01:39
ТАСС

«Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes

ТАСС01:55
Коммерсантъ

ЛУКОЙЛ снова возглавил рейтинг крупнейших частных компаний по версии Forbes

Коммерсантъ00:55

СК подтвердил, что Марцинкевич совершил суицид

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в интервью «Комсомольской правде» заявила, что в рамках проверки подтверждается, что националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, совершил самоубийство.
СК подтвердил, что Марцинкевич совершил суицид
RT на русском09:39
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новости10:45
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МИД РФ обвинил ОЗХО и Германию в сговоре по поводу анализов Навального

Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провел тайную операцию по забору биоматериала оппозиционера Алексея Навального, при этом ФРГ отказывала России в содействии, заявил российский МИД.
Коммерсантъ13:53
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live2414 сентября в 04:41
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Стипендии студентов проиндексируют на 3,7% с 1 сентября 2021 года

"Ежегодно индексируются на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2021 году на 3,7%, в 2022 году на 4% и в 2023 году на 4%: с 1 сентября стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов", - говорится в документе.
ТАСС10:11

Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
РИА Новости11:45
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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