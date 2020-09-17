Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России
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Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. Первое место в нем заняла компания «Лукойл», выручка которой в 2019 г. составила 7,841 трлн руб. Ранее она возглавляла этот рейтинг в 2018 г.В источнике
С чего всё началось
200 крупнейших частных компаний России — 2020. Рейтинг Forbes
Снизили темпы роста и участники рейтинга крупнейших частных компании Forbes.
Forbes00:21
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