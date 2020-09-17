Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России
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Москва, 17 сентября 2020, 11:28 — REGNUM Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний, который вновь возглавил «Лукойл». Выручка нефтяной компании за 2019 год составила 7,841 трлн рублей.В источнике
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200 крупнейших частных компаний России — 2020. Рейтинг Forbes
Снизили темпы роста и участники рейтинга крупнейших частных компании Forbes.
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