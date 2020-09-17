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REGNUM
REGNUM

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России

Москва, 17 сентября 2020, 11:28 — REGNUM Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний, который вновь возглавил «Лукойл». Выручка нефтяной компании за 2019 год составила 7,841 трлн рублей.В источнике
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Forbes

200 крупнейших частных компаний России — 2020. Рейтинг Forbes

Снизили темпы роста и участники рейтинга крупнейших частных компании Forbes.
Forbesвчера в 00:21
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ПРАЙМ

Forbes: «Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге частных компаний России

ПРАЙМвчера в 01:39
Ведомости

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России

Ведомостивчера в 02:49
ТАСС

«Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes

ТАССвчера в 01:55
РИА Новости

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний

РИА Новостивчера в 01:44
Forbes

Лидеры продаж: пять крупнейших российских ретейлеров

Forbesвчера в 05:10
URA.Ru

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компании России. В списке — бизнес из ХМАО и Челябинска

URA.Ruвчера в 01:28
Коммерсантъ

ЛУКОЙЛ снова возглавил рейтинг крупнейших частных компаний по версии Forbes

Коммерсантъвчера в 00:55

МИД прокомментировал попытки Дании помешать «Северному потоку — 2»

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток-2" после ситуации с Алексеем Навальным, сообщила датская телерадиокорпорация DR. Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода.
РИА Новостивчера в 09:29
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомостивчера в 09:06
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Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО

Жена осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые посетила его в следственном изоляторе, рассказал секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru17:25
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В России предложили ответить США ядерным «паровозиком»

Одним из эффективных ответов на инициативу США, предполагающую замену американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) LGM-30G Minuteman III на более современные средства доставки ядерных боеголовок, стало бы создание Россией боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин», предлагает «Военно-промышленный курьер» в статье «Паровозик для Чикаго».
Lenta.ruвчера в 04:15
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Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 11:45
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РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфаксвчера в 02:21
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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