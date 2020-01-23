Экономика

Российская газетаРоссийская газетаForbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

Список крупнейших рантье в России возглавили Год Нисанов и Зарах Илиев, владеющие "Киевской площадью", сообщает Forbes. Компания получает доход от аренды площадей, который в 2019 году, по данным издания составил 1,6 миллиарда долларов.
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с чего всё началось

Короли российской недвижимости — 2020. Рейтинг Forbes

В 16-й рейтинг королей российской недвижимости вошли 30 компаний, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.
Forbesвчера в 23:21

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Forbes составил рейтинг королей российской недвижимости. В списке — экс-владелец «Югры» и дети свердловского депутата Госдумы

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Forbes назвал «королей недвижимости» России

РИА Новости01:57

Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»

Коммерсантъ01:29

В рейтинге Forbes королей российской недвижимости появились два новичка

РБК01:13

Forbes опубликовал рейтинг «королей российской недвижимости» за 2019 год

ТАСС04:05

В рейтинге королей российской недвижимости появилось два новых имени

Forbes00:05
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При обследовании россиянина и китайца, которые прибыли в Петербург из КНР, где идет вспышка нового вида коронавируса, и попали в больницу, подтвердился диагноз ОРВИ, коронавирусная инфекция не выявлена, сообщила РИА Новости представитель городского управления Роспотребнадзора.
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Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
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В WhatsApp появилась тёмная тема

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Российский предприниматель, меценат. Президент и основатель группы компаний «Ташир», в состав которой входит более 200 компаний в различных отраслях экономики РФ. Президент благотворительного фонда «Ташир». По состоянию на июль 2019 года занимает 568-е место в рейтинге самых богатых людей мира и 32-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $3.9млрд
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