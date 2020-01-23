Экономика

Российская газетаРоссийская газетаForbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

Список крупнейших рантье в России возглавили Год Нисанов и Зарах Илиев, владеющие "Киевской площадью", сообщает Forbes. Компания получает доход от аренды площадей, который в 2019 году, по данным издания составил 1,6 миллиарда долларов.
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с чего всё началось

Короли российской недвижимости — 2020. Рейтинг Forbes

В 16-й рейтинг королей российской недвижимости вошли 30 компаний, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.
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Forbes опубликовал рейтинг «королей российской недвижимости» за 2019 год

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Forbes00:05
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Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
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Фильм «Холоп» собрал в мировом прокате более 1 миллиона долларов

Сумма, которую собрал в мировых кинотеатрах российский фильм «Холоп», превысила миллион долларов.
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Происшествия

В Пермском крае многодетная мать подозревается в убийстве двух детей

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух детей в городе Кудымкар Пермского края.
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Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
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«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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Наука

Определен источник нового коронавируса из Китая

Ученые выяснили наиболее вероятный источник нового коронавируса из Китая, для этого они провели его детальный генетический анализ.
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