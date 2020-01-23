В 16-й рейтинг королей российской недвижимости вошли 30 компаний, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.

с чего всё началось

Список крупнейших рантье в России возглавили Год Нисанов и Зарах Илиев, владеющие "Киевской площадью", сообщает Forbes. Компания получает доход от аренды площадей, который в 2019 году, по данным издания составил 1,6 миллиарда долларов.

Здоровье Диетолог предупредил о «заразности» ожирения Нередко «заразное» ожирение встречается и в семейных парах. Мы очень часто видим нарастание веса у мужчин, у которых беременеет жена.

Политика Моряк «нашел» пропавшие с кораблей ВМС Украины унитазы Выяснилось, что сантехника и не пропадала: она до сих пор находится на судах, которые были задержаны у Крымского моста, а потом возвращены ВМС Украины.

Происшествия СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Политика В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Экономика Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.

Происшествия Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.

Происшествия На Сахалине эвакуировали рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 98 рыбаков, ещё около 90 ждут помощи, сообщили в среду РИА Новости в центре кризисных ситуаций регионального главка МЧС.

Экономика «Победа» сократила закупки российского керосина «Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» в январе резко увеличил закупки топлива в иностранных аэропортах, сократив закупки в России.

Политика Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.

Спорт Шахматы. Горячкина сумела перевести матч с Вэньцзюнь на тай-брейк Перед заключительной партией в матче за звание чемпионки мира по шахматам россиянке Александре Горячкиной нужна была только победа над китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, чтобы продолжить борьбу за шахматную корону.

Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.