Крупнейший банк России вошел в десятку самых востребованных работодателей рейтинга и получил высокий балл за обучение.

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Группа компаний "Норильский никель" заняла первое место в списке 50 лучших российских работодателей по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного журналом во вторник.

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