Экономика

ТАССТАССForbes составил рейтинг лучших российских работодателей

Группа компаний "Норильский никель" заняла первое место в списке 50 лучших российских работодателей по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного журналом во вторник.
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с чего всё началось

Forbes назвал лучших работодателей России

Крупнейший банк России вошел в десятку самых востребованных работодателей рейтинга и получил высокий балл за обучение.
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Forbes включил «Татнефть» в число лучших работодателей России

БИЗНЕС Online01:10

«Норникель» стал лучшим работодателем России по версии Forbes

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
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Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
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Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
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Россия начала учения в Черном море, в них будут задействованы более 10 кораблей и авиация, включая истребители Су-30 СМ. Будут проводиться ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
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Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Газета.Ru вчера в 08:58
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
RT на русском вчера в 22:02
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На акции протеста в Тбилиси задержали 37 человек

РБК вчера в 17:29
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Названы ранние признаки воспаления и рака поджелудочной железы

Медицинские специалисты отмечают, что воспаление поджелудочной железы у человека является очень опасным для здоровья заболеванием, так как может перерасти в рак жизненно важного органа.
Ugpressa.ru вчера в 13:50
Экономика

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
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Месяцем ранее руководитель отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Роман Мишуров заявил, что его ведомство изначально предлагало организовать продажу "красивых" номеров через портал госуслуг.
Газета.Ru 01:39
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Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский и российский актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве, сообщает 19 ноября «Пятый канал».
REGNUM вчера в 23:34
Авто

Ford показала первый электрический Mustang

Хоть и с опозданием, Ford оседлала волну электрификации и выпустила купеобразный кроссовер Mustang Mach-E.
Ридус вчера в 05:02
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Месси и Кавани устроили потасовку в перерыве матча Аргентина — Уругвай

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Экономика

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Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
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РЖД в рамках ежегодной выставки «Транспорт России» представили прототип новой плацкарты в натуральную величину с модульным пространством для каждого пассажира.
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Физико-химический анализ вина дома не проведешь. Оценивая внешний вид вина, нужно обратить внимание на чистоту и прозрачность.
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Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии.
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В ЦИК Белоруссии назвали необъективной оценку ОБСЕ выборов в парламент

Оценка миссией ОБСЕ хода парламентских выборов в Белоруссии является необъективной и неаргументированной.
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Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян

Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
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