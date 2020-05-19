Forbes составил рейтинг 30 самых перспективных россиян младше 30 лет. В категории "Спорт" представлены три спортсмена. В список вошли 21-летний киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов, 23-летний пловец Антон Чупков и 16-летняя фигуристка Алёна Косторная.

Косторная включена в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет

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