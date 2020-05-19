Общество

Pravda.RuPravda.RuКосторная включена в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет

Forbes составил рейтинг 30 самых перспективных россиян младше 30 лет. В категории "Спорт" представлены три спортсмена. В список вошли 21-летний киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов, 23-летний пловец Антон Чупков и 16-летняя фигуристка Алёна Косторная.
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Инвестиционный директор Rambler Group вошел в топ рейтинга Forbes «30 до 30»

Lenta.ru10:29

Forbes и Storytel выпустили второй сезон подкаста о самых перспективных россиянах до 30 лет

Forbes04:28

Косторная вошла в рейтинг Forbes 30 самых перспективных россиян

РИА Новости02:19

Forbes включил Косторную в список самых перспективных россиян до 30 лет

РБК03:06

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Коммерсантъ03:03

Фигуристка Косторная, певица Манижа и стендапер Сабуров вошли в список Forbes «30 до 30»

ТАСС02:58

Косторная вошла в рейтинг 30 самых перспективных россиян по версии Forbes

Sports.ru03:26
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Автоматически обработано 7190 источников, обновлено в 11:51, Ашберн
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Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
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СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков

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Владимир Путин проводит совещание с министрами и губернаторами

Сегодня, 19 мая, Президент России в режиме видеоконференции проводит совещание с руководителями министерств и ведомств, а также с главами регионов.
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Истек контракт на транзит газа из РФ через Польшу

В 9.00 мск 17 мая истек срок действия контракта на транспортировку российского газа через территорию Польши по трубе «Ямал-Европа».
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В статье под названием "Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей" говорилось со ссылкой на портал открытых данных московского правительства, что в апреле смертность в столице превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тысячи.
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Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

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Станислав Черчесов рассказал, почему ушёл из «Спартака» в 1995 году

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в 1995 году он покинул московский «Спартак», несмотря на выход клуба в плей-офф Лиги чемпионов.
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Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог.
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